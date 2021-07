Lorella Cuccarini e Matano, la verità sul litigio: i motivi dell’addio

A 12 mesi di distanza dal polemico addio alla Rai, Lorella Cuccarini fa delle precisazioni sulla controversia che ebbe con il suo ex collega.

La rottura tra i due noti volti televisivi era cosa nota. È trascorso un anno da quando è successo il patatrac tra la nota ballerina e presentatrice televisiva ed il telegiornalista originario di Catanzaro.

Lorella Cuccarini con Alberto Matano Foto dal web

Loro vissero una stagione televisiva condividendo lo studio de “La Vita in Diretta”, ma poi la direzione di Rai 1 prese una scelta diversa, dettata anche dalla pandemia. Il rotocalco pomeridiano necessitava di un taglio più giornalistico ed andava quindi rivisto.

Stessa cosa anche per la conduzione, che quindi non necessitava più della parte di intrattenimento e quindi anche della presenza di Lorella Cuccarini. La quale si è poi “sfogata” attaccando il collega. Le parole della 55enne di Roma, favorita di Pippo Baudo, furono di fuoco.

Lei se la prese proprio con Matano, attaccandolo di scorrettezza e di slealtà. Ma la redazione de “La Vita in Diretta” si schierò in toto al fianco di lui.

Leggi anche –> Platinette svela il metodo della super dieta: come ha fatto a dimagrire così

Parla lei, un anno dopo

Foto dal web

Successivamente la Cuccarini ha trovato collocazione alla concorrenza, entrando nel cast dei coach di “Amici”, al cospetto di Maria De Filippi. Parlando a “Verissimo” da Silvia Toffanin, lei stessa ha affrontato di nuovo questo controverso argomento.

Da Lorella arriva una presa di posizione decisa, con lei che parla di sé stessa come di una donna libera, che dopo 35 anni di televisione non ha nulla da dimostrare. E quanto vissuto a “La Vita in Diretta” resta comunque bello, nonostante si fosse lamentata di un atteggiamento “maschilista di un suo collega”, testuali parole.

Leggi anche –> Mediaset, Barbara D’Urso ridimensionata: la replica tagliente sui social

Leggi anche –> Riconoscete il volto della bimba in FOTO? Oggi è una amata conduttrice

Adesso però arriva una precisazione: “Se c’è stato un tradimento da parte mia, come si è detto, sappiate che non è vero. Il pugnalato è un altro. E quel che avevo scritto nella mia lettera di commiato già lo avevo comunicato al diretto interessato parecchio tempo prima”.

Per quanto riguarda il futuro, sembra comunque che non la rivedremo più ad “Amici”. Mediaset però tiene la Cuccarini in grande considerazione.