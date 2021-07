lorella-cuccarini-festa-a-casa-con-i-suoi-allievi-di-amici:-chi-c’era-foto

Lorella Cuccarini ha invitato nella sua bella dimora alcuni allievi del noto talent ‘Amici’. Sapete chi era presente?

Ex ballerina, cantante, conduttrice e opinionista, la Cuccarini ha raggiunto la sua notorietà grazie a numerosi programmi televisivi e varie canzoni di successo come ‘La notte vola‘. Ha inoltre presentato il programma ‘La Vita in diretta‘ con il giornalista Alberto Matano, e recentemente ha fatto brillantemente parte dello staff della scuola di ‘Amici‘ in qualità di insegnante e giudice di danza. Sapete chi ha invitato la bellissima showgirl nella sua casa? Ecco lo scatto.

Lorella Cuccarini con i suoi allievi di ‘Amici’: festa nella sua casa

Sul suo profilo Instagram, Lorella Cuccarini ha pubblicato una fotografia che la ritrae in compagnia di tre ex allievi di ‘Amici‘. Di chi si tratta?

Nel post in questione, l’insegnante ha posato insieme ai suoi tre bellissimi allievi: Martina Miliddi, Alessandro Cavallo e Rosa Di Grazia. I tre appaiono sorridenti e felici, mentre stringono le mani della loro insegnante, la quale è sicuramente al settimo cielo di essere in loro compagnia.

“Mamma chioccia alla riscossa“, ha scritto l’ex ballerina riferendosi alla magnifica esperienza fatta nei mesi precedenti, “Troppo bello ritrovarci tutti insieme“. Il post ha ovviamente fatto breccia nei cuori dei più fidati fans, i quali non hanno perso l’occasione per commentare complimentandosi con la loro bellezza ed unione.

“Team Cuccarini, siete i migliori“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Siete troppo belli”, “Meravigliosi. Signora Cuccarini, lei è veramente una persona preziosa, un esempio per i suoi allievi“, “Siete speciali”.

Lorella Cuccarini tra gli insegnanti di Amici: com’è stata la sua esperienza nel talent

La Cuccarini è una delle professoresse di danza del programma artistico ‘Amici 20‘, il noto talent show condotto da Maria De Filippi.

Nel corso delle puntate pomeridiane, Lorella si è ritrovata spesso a scontrarsi con la sua collega Alessandra Celentano per le loro differenti opinioni. Durante il Serale, ha inoltre capitanato la squadra in collaborazione con Arisa. Nel team, c’erano infatti quattro cantanti (Raffaele, Gaia, Tancredi e Ibla) e tre ballerini (Rosa, Martina e Alessandro).