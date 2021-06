Lorella Cuccarini, il marito è un volto noto del mondo dello spettacolo: cosa non sapete

Lorella Cuccarini è molto nota nel mondo della televisione ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ecco chi è il marito

Lorella Cuccarini ha avuto molto successo con l’ultima edizione di Amici, è stata una delle insegnanti più amate dal pubblico e molti sperano che possa fare il bis nella scuola.

Ballerina per passione e lavoro, con determinazione e impegno ha ottenuto grandi risultati. Non sappiamo molto sulla sua vita privata e i follower sono curiosi di conoscere qualche dettaglio in più. Chi è il marito della professionista? Ecco qualche particolare.

Lorella Cuccarini: chi è il marito?

Lorella Cuccarini è molto seguita su Instagram dove condivide alcuni momenti della sua giornata, tra lavoro e tempo libero. Foto con il marito? No ce ne sono poiché ama dividere la sfera pubblica da quella privata.

Si chiama Silvio Testi è nato a Viterbo ma ha origini sarde. E’ un produttore televisivo e musicale molto affermato. Ha una laurea in Giurisprudenza e ha esordito molto presto nel mondo della discografia. Ha prodotto canzoni per Heather Parisi che lo ha fatto conoscere in televisione.

Dopo l’incontro con Lorella Cuccarini la sua vita è cambiata: l’uomo ha perso completamente la testa per la sua donna di cui è follemente innamorato. Insieme hanno dato alla luce quattro figli, Sara, Giovanni e Chiara e Giorgio.

In un’intervista per Verissimo, la ballerina ha commentato che

Non siamo più i fidanzatini di 30 anni fa, ma il meglio deve ancora venire.

Sono sposati dal 1991 e dopo tanto tempo sono sempre più legati.

Complici l’uno dell’altro, non rinunciano a coccolarsi e a trascorrere del tempo insieme nonostante i tanti impegni lavorativi. La famiglia per entrambi viene al primo posto ed è la loro priorità. Si supportano e il marito non perde occasione di seguire sua moglie in ogni iniziativa e progetto professionale. Lui è il suo fan numero uno e lo stesso vale per lei.