Lorella Cuccarini, la gaffe su Amici spiazza: sarà vero? FOTO

Da Lorella Cuccarini arriva una anticipazione in maniera involontaria che scatena gli affezionati della trasmissione di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini sembra proprio avere compiuto una gaffe, ovviamente in maniera del tutto involontaria. Tornata a Mediaset dopo non avere ottenuto la riconferma al fianco di Alberto Matano a ‘La Vita in Diretta’ su Rai 1, la 55enne romana ha avuto modo di rientrare subito in televisione entrando a fare parte della squadra degli insegnanti di ‘Amici‘, alla corte di Maria De Filippi. Da settembre del 2020 la ex partner televisiva di Marco Columbro tra gli altri è subito rientrata in pista sul piccolo schermo.

E lei ha messo a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze in materia di danza, dopo che tanti italiani hanno avuto modo di vederla e di apprezzarla nei decenni scorsi in tv. In particolare chi ha qualche annetto in più sulle spalle non potrà non rievocare alla mente la faida sorta con la rivale di sempre, Heather Parisi. Una contrapposizione che le due bionde mantengono ancora oggi. Infatti non sono mancate in tempi relativamente recenti delle punzecchiature reciproche a mezzo social.

Lorella Cuccarini, super spoiler ad ‘Amici’: i fans all’assalto

Ma scusate una domanda: da quello che dice Lorella ci saranno le squadre e quindi di conseguenza uno sii chiede se saranno divisi in due case diverse vusto ci saranno le squadre perché se vivono tutti insieme secondi si scannano un sacco #amici20 — Sokhna (@Sokhna76042702) March 9, 2021

Ad ogni modo, Lorella Cuccarini ora rivolge ogni suo sforzo ad ‘Amici’. Lei ha scritto sul suo profilo personale Instagram: “Oggi, entro per la prima volta nello studio del serale di Amici! In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno e, soprattutto, come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro. In fondo, anche per me è la prima volta. Come vi immaginate le squadre?”.

Vabbè visto che è stato scoperchiato il vado di Pandora da mrs. Lorella Cuccarini VOGLIO SAPERE LE SQUADRE DEL SERALE VOGLIO SAPERE SE METTERANNO LE COPPIE CONTRO PER CREARE DRAMMI OPPURE NO#amici20 pic.twitter.com/741lOKoKgf — OccupazioneAbusivadiSerale (@__Scaramouch) March 9, 2021

Un post innocente e pieno di tanti buoni auspici. Se non fosse che contiene uno spoiler importante. Infatti si era parlato di abbandonare il formato degli schieramenti in squadre. Le parole della Cuccarini lasciano invece presagire che ci saranno ancora il team bianco e quello blu a contrapporsi l’uno all’altro. E diversi followers non mancano di far notare lo scivolone di Lorella.

