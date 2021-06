lorella-cuccarini,-matano-non-la-ferma!-dopo-la-lite-il-grande-ritorno

La conduttrice avrà modo di sorprendere i telespettatori della rete pubblica con un inatteso ritorno sul piccolo schermo, dove e quando la rivedremo.

La furiosa lite mediatica avvenuta un anno da tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano al termine dell’edizione condivisa de “La vita in diretta” non ha ancora avuto un epilogo visto che i due diretti interessati non hanno mai avuto un chiarimento effettivo.

La Cuccarini accusò il collega di atti di maschilismo durante la conduzione e di averla “pugnalata alle spalle” per buttarla fuori dallo show nell’edizione seguente.

Parole che Matano ha rigettato intervistato a “Verissimo”, ma che risuonano ancora come una ferita aperta per la nostra tv che ha perso un’ottima accoppiata che avrebbe potuto realizzare grandi cose.

Pare che ci sarà però presto un ritorno della showgirl proprio su Rai 1, cosa ne pensa Matano?

Lorella Cuccarini ospite speciale su Rai 1 per ricordare la stella più grande della danza

Si tratta solo di una toccata e fuga in Rai eppure sarà il tempo necessario per ricordare a Matano la visibilità e l’autorevolezza che ancora conserva sul canale nazionale.

L’appuntamento che la vedrà tra gli ospiti è quello di “Uno Weekend”, il nuovo appuntamento previsto da sabato 3 luglio a partire dalle 8.30 su Rai 1.

Lo show sarà condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini e nella sua prima puntata di debutto avrà tra i suoi ospiti nomi illustri come Paolo Fox, Rita Dalla Chiesa, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, ma anche Barbara De Rossi, Rosanna Lambertucci, Claudio Gioè e ovviamente Lorella Cuccarini.

La showgirl avrà l’arduo compito di parlare della nostra stella della danza, Carla Fracci, scomparsa lo scorso 27 maggio e di quanto è stata importante la sua presenza scenica nel panorama nazionale.

Professionalità e competenza che il programma le attribuisce ma che anche noi abbiamo avuto modo di vedere per l’ennesima volta dietro il bancone di “Amici” nella veste di coach.