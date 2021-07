Lorella Cuccarini nella bufera, interviene Rita Dalla Chiesa fuori di sé “ma a voi non è mai capitato …”

Dopo la morte di Raffaella Carrà quasi tutti i vip hanno postato ricordi, pensieri e frasi per omaggiare una grand artista. Roberta Capua a La vita in diretta estate ha detto che qualcuno l’ha fatto più che altro per mettersi in mostra ma, se anche qualcuno lo avrà fatto con questo scopo, certamente la maggior parte lo ha fatto perchè sentiva di volerlo fare. Tra tutti i vip che hanno dedicato un pensiero a Raffaella Carrà, c’è stata anche Lorella Cuccarini che sette anni fa ebbe uno screzio con il caschetto biondo della televisione italiana per un programma da fare insieme che non andò più in porto “Forte, forte, forte”. Ma, evidentemente, dopo sette anni e le scuse che la Carrà le fece, la Cuccarini aveva deposto le armi da guerra e sui social l’ha voluta ricordare così: “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore”.

E poi, ancora: “La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te … se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu”.

La reazione del popolo del web

Dopo questa lettera aperta, il popolo del web si è rivotato perchè le ha ricordato che sette anni fa, sempre sui social lei scriveva così alla Carrà: “Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”.

E per questo post, anche se un po’ datato, il web l’ha attaccata tantissimo.

E poi è intervenuta anche Heather Parisi che senza nominarla ha scritto: “È sorprendente, il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.

La reazione di Rita Dalla Chiesa

Dopo tutta la bufera che si è scatenata su Lorella Cuccarini accusata di essere ipocrita, è voluta intervenire la giornalista Rita Dalla Chiesa che, sempre sui social, ha scritto: “Leggo ora del tweet di Lorella Cuccarini. Ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero?” .

E poi ha continuato sempre sullo stesso tenore: “A voi non è mai capitato di avere uno “scontro” sul lavoro? Che ne sapete del loro rapporto e di quello che e’ poi successo in questi 7 anni? “.