Lorella Cuccarini nella bufera, l’accusa è di scarsa igiene ma lei sui social risponde a tono

Lorella Cuccarini è un personaggio molto forte che si fa notare e che ha personalità da vendere.

Questo lo ha dimostrato in tante occasioni, sia nelle diatribe storiche con la sua rivale di sempre, Heather Parisi, sia con Alberto Matano quando, a fine Vita in diretta ha fatto un gesto molto forte rendendo pubblica, poche ore prima dell’ultima puntata una lettera di accuse pesantissime nei confronti del giornalista calabrese e sia ora che, nella scuola di Amici, ha sempre l’ultima parola con la sua collega, l’altra maestra di danza Alessandra Celentano che è notoriamente una donna dalla personalità fortissima. Lorella Cuccarini, dietro quella faccia di angelo, ha un carattere fortissimo che la rende molto apprezzata perché oltre questa suo carattere d’acciaio nasconde anche un lato tenerissimo che viene fuori con i ragazzi con i quali sa essere, nello stesso tempo, esigente e professionale ma anche tanto materna laddove occorra.

Lorella Cuccarini accusata di scarsa igiene

Qualche ora fa Lorella Cuccarini ha postato un video molto simpatico che la ritrae a casa, nella sua cucina insieme a una dei suoi quattro figli intenta a lavare le zampe al suo gatto. Questo momento molto tenero e casalingo è stato duramente attaccato dal popolo del web perché Lorella e la figlia lavano le zampe del gatto nel lavandino della cucina.

E così gli utenti del web l’hanno accusata che quello che compie è un gesto che denota scarsa igiene perchè lavare un gatto nel lavandino dove poi si lavano bicchieri e piatti non è indice di grande pulizia.

Lorella Cuccarini, dopo aver letto tutte le critiche e gli attacchi da parte degli haters, ha immediatamente risposto così: “In tanti mi state chiedendo per io lavi il gatto nel lavandino della cucina. Miura, la mia gatta, è così grande che non ci entra da nessun’altra parte. Ma poi i disinfettanti voi li conoscete? Basta soltanto passarli dopo”.

Lorella Cuccarini difende i ragazzi nella scuola di Amici

Lorella Cuccarini è sempre pronta a dare i giusti insegnamenti ai ragazzi all’interno della casa di Amici e non tollera gli attacchi durissimi nei confronti degli allievi da parte della collega Alessandra Celentano e, quando questi avvengono fa su tutte le furie. Infatti, quando la Celentano ha detto in tante occasioni a Martina: “Per me è negata, lo penso e lo dico” anche i giudici Stefano de Martino, e Stash dei The Kolors si sono ribellati e De Martino ha detto: “Penso che onestamente non sia utile dirlo a una ragazza di 20 anni. Si può esprimere un parere positivo o negativo. Non contesto il contenuto ma il modo”.

Ma la Celentano ha controbattuto: “Bisogna dire le cose come stanno, qui nessuno le dice. È un pensiero mio ma non solo mio. Non si può dire una cosa dura con il sorriso. Non illudere importante”.

A quel punto è intervenuta la Cuccarini: “Non bisogna insultare … C’è modo e modo, tu sei abituata a questa arroganza con i giovani. Bisogna pesare le parole, puoi dire quello che vuoi ma devi pesare le parole”.

E poi ancora: “Sei troppo furba. Tu ti diverti a mettere i ragazzi sulla botola, vederli cadere e godi pure di questo. Io non te lo permetto”.