lorella-cuccarini-nella-bufera-“non-sei-in-in-grado-di-insegnare-canto”-e-lei-risponde-a-tono

Lorella Cuccarini ha confermato che ci sarà, per il secondo anno consecutivo ad Amici nel ruolo di insegnante ma non di ballo bensì di canto. E, al posto suo, come insegnante di ballo dovrebbe arrivare Raimondo Todaro “scippato” a Milly Carlucci da Ballando con le stelle.

Qualcuno ha avanzato dei dubbi sulle capacità di Lorella Cuccarini come insegnante di canto e lei ha tenuto a rispondere smontando la tesi che la vorrebbe non capace ad insegnare una disciplina diversa dal ballo.

La risposta di Lorella Cuccarini a chi l’accusa di non essere in grado di insegnare canto

Lorella Cuccarini, sempre molto disponibile con i suoi follower ha risposto a chi l’ha accusata di non essere un’insegnate di canto e ha detto:“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline. I giovanissimi magari non lo sanno, ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare”.

Invece, a proposito di quando inizierà la trasmissione, ha detto: “So che la partenza è anticipata, ma non ho ancora notizie precise”.

Lorella Cuccarini e la critica per aver lodato la Carrà solo dopo la sua morte

Lorella Cuccarini è da poco venuta fuori da un’altra bufera quella scatenata dalle sue parole dopo gli elogi fatti alla Carrà dopo la sua morte. La Cuccarini aveva scritto: “Non è possibile. Il mito di sempre è rinato in celo. Rip Raffaella … Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore. La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. ‘Ballo, ballo, ballo senza respiro’. Buon viaggio.”E Haether Parisi aveva commentato: “il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. A quel punto la Cuccarini aveva controbattuto: “Chi ha preferito occuparsi del passato dimostra pochezza … La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia. Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo”.