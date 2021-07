lorella-cuccarini,-organizza-una-festa-con-gli-ex-allievi-di-amici-ma-il-finale-lascia-tutti-con-i-musi-lunghi

Lorella Cuccarini è stata una delle showgirl più chiacchierate dell’ultimo anno. Ricordiamo tutti quanto accaduto lo scorso anno, effettivamente quando ha concluso la sua esperienza al programma La vita in diretta.

Lorella Cuccarini e la lettera contro Alberto Matano

In quell’occasione è stato proprio sul finire del programma che Lorella Cuccarini ha pubblicato una lettera attraverso la quale ha parlato del suo collega Alberto Matano riservandogli purtroppo delle parole piuttosto dure. Lorella avrebbe definito Alberto un maschilista dall’ego smisurato e queste parole hanno sicuramente indignato l’ex volto del Tg1 così come anche tutti i telespettatori. Ebbene, da quel momento Lorella Cuccarini è stata allontanata dalla Rai ed ha preso parte al programma Amici di Maria De Filippi in veste di coach di ballo. La sua esperienza all’interno del programma è stata piuttosto positiva e si vocifera che Lorella sarà anche per la prossima stagione la professoressa di ballo della scuola più ambita d’Italia.

Una festa a casa di Lorella con ex allievi di Amici

Ad ogni modo, in queste ore Lorella Cuccarini è finita ancora una volta al centro del gossip per una festa che si sarebbe svolta all’interno della sua abitazione. La festa in questione sarebbe avvenuta lo scorso 30 giugno all’interno della casa della nota showgirl. A questa festa hanno preso parte diversi ex allievi della scuola di Amici tra cui Martina Miliddi, Rosa di Grazia e Alessandro Cavallo i quali hanno trascorso una bellissima serata tra balli, biliardo e anche karaoke. Ha preso parte alla serata anche la figlia di Lorella Cuccarini la quale ha girato delle Instagram Stories che sono finite sul suo profilo Instagram. Queste però pare che abbiano da una parte divertito tanto i follower ma dall’altra parte ha messo in piazza un momento che si è rivelato piuttosto imbarazzante per Martina e anche per Rosa. A non far passare inosservato questo momento è stato anche il sito Gossip e TV. Ma cosa è accaduto?à

Momento di imbarazzo per Martina e Rosa

Sembra che ad un certo punto il gruppo si sia trovato al karaoke a scegliere un brano da cantare. Grazia avrebbe proposto di cantare il brano intitolato Loca, ovvero la canzone di Aka7even. È stato piuttosto palese l’imbarazzo di Martina che come sappiamo all’interno della scuola ha avuto una storia con Luca che non è finita tanto bene. Oggi Martina sta insieme a Raffaello che è anch’esso un ex allievo di Amici. Ad ogni modo, davanti alla proposta della sua ex compagna di avventura, Martina si sarebbe messa a ridere forse per smontare l’imbarazzo. Martina a quel punto, forse per vendetta avrebbe proposto di cantare O passi di Deddy e Rosa avrebbe reagito piuttosto male. Insomma, pare che nessuna delle due abbia deciso di partecipare al karaoke.