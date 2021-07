lorella-cuccarini,-parole-che-nessuno-si-aspettava-su-su-giulia-stabile-“e’-una-…”

Sono trascorse diverse settimane da quando su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata del noto talent show Amici di Maria De Filippi. Nonostante ciò la giovane vincitrice Giulia Stabile continua a far parlare di se. La ballerina ha colpito tutti per il suo talento ma anche per la sua dolcezza e simpatia. In molti hanno speso delle belle parole nei suoi confronti e nelle ultime ore a farlo è stata proprio una delle insegnanti della scuola ovvero Lorella Cuccarini. Ma esattamente quali sono state le sue parole?

Il pensiero di Lorella Cuccarini su Giulia Stabile

Giulia Stabile con il suo talento e la sua dolcezza ha conquistato non solo il cuore di Sangiovanni ma anche quello dei telespettatori e dei professori della scuola. In molti infatti hanno espresso per lei delle bellissime parole, tra queste anche la professoressa Lorella Cuccarini nonostante la giovane ballerina non facesse parte della sua squadra. La nota artista infatti ha parlato della vincitrice dell’ultima edizione di Amici e lo ha fatto rispondendo ad una domanda in rete di un utente che le ha chiesto di esprimere il suo pensiero sulla ballerina. A questa domanda la Cuccarini ha risposto “Mi ha sempre colpito”.

Le belle parole per la vincitrice di Amici

Giulia Stabile da quando ha fatto ingresso nella scuola più famosa d’Italia ha ricevuto moltissimi complimenti. E nonostante siano trascorse diverse settimane dalla fine del programma ecco che la giovane vincitrice, fidanzata dell’amatissimo Sangiovanni, continua a far parlare di sè e soprattutto continua a ricevere moltissimi complimenti. Lorella Cuccarini, celebre conduttrice televisiva ma anche ballerina e cantante, ha avuto la fortuna di poter conoscere Giulia in quanto presente nel talent show di Canale 5 come professoressa. La celebre artista nelle scorse ore si è divertita a rispondere alle domande dei fan su Instagram e alcune di queste riguardavano proprio Giulia Stabile. Un utente ha nello specifico chiesto “Apparte che non mi risponderai mai però cosa pensi di Giulia Stabile”. A questa domanda la Cuccarini ha risposto “E’ una ballerina fantastica”.

La reazione della ballerina

Lorella Cuccarini ha poi continuato il suo intervento su Giulia Stabile elencando quelle che sono le qualità della giovane ballerina che più di tutte l’hanno colpita. “Il contrasto tra come fosse nella vita di tutti i giorni e come si trasformasse in scena”, queste le parole della professoressa che hanno reso felicissima la stessa Giulia. La vincitrice di Amici ha infatti condiviso sul suo profilo le parole della professoressa e a queste ha risposto aggiungendo dei cuori.