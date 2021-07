Lorella Cuccarini, polemica ricordo Carrà: lo sfogo di Rita dalla Chiesa

L’ex volto di Forum interviene in difesa dell’insegnante di Amici in seguito alle critiche per il ricordo della Raffa Nazionale

Il mondo dello spettacolo piange Raffaella Carrà, morta lunedì 6 luglio 2021. Un dolore immenso e tra televisione e musica non sono mancati i ricordi di coloro che hanno voluto omaggiare la prima showgirl italiana. Non sono mancate neanche le polemiche. Lorella Cuccarini ha scritto una lettera rivolta alla Raffa Nazionale. Tra le due, qualche anno fa, ci fu uno screzio a distanza quando la prima non fu confermata nella giuria di Forte Forte Forte su Rai1. All’epoca dei fatti Lorella si sfogò, in modo moderato ma plateale, chiarendo il retroscena della sua mancata partecipazione al talent. Inoltre fece sapere di non averla incontrata in trent’anni di carriera e ne sarebbe stata molto lontana anche per i prossimi trenta. Superata la delusione, mise da parte l’orgoglio dichiarando che avrebbe ancora accettato di lavorare con il suo mito.

Morta Raffaella Carrà, la ballerina e insegnante di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di salutarla con immenso dolore ma questo non ha fatto altro che generare una serie di critiche nei suoi confronti. A prendere le difese della Cuccarini ci ha pensato Rita dalla Chiesa, la quale non ha mai fatto mistero di essere sorpresa dalla cattiveria che regna sui social:

“Leggo adesso del tweet di Lorella Cuccarini, ma quanto vi siete incattiviti? Quanto malessere avete dentro da sfogare sul mondo intero?”

L’ex padrona di casa di Forum ha deciso di rivolgersi ai leoni da tastiera che hanno additato di poca coerenza la sua collega, chiedendo se a loro non è mai successo di discutere con un collega di lavoro:

“A voi non è mai successo di avere uno scontro sul lavoro?”

Poi ha concluso il post pubblicato su Twitter ipotizzando che dopo la lite tra Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà avvenuta nel 2015 le due potrebbero aver chiarito ed essere tornate amiche come prima:

“Che ne sapete del loro rapporto e di quello che è poi successo in questi sette anni?”

Raffaella Carrà come è morta? Rivelata una malattia genetica: parla un medico

Come è morta Raffaella Carrà? Questa è una delle domande più ricorrenti. Secondo quanto trapelato, in seguito alle dichiarazioni dei nipoti-figli, la regina dello spettacolo sarebbe stata colpita da un tumore al polmone. Ne era affetta da qualche tempo e la stessa fine ha fatto la madre, Iris Dell’Utri, quindi una questione di carattere genetico. Il professore Giacomo Mangiarancina, medico chirurgo, ha spiegato che poi se una persona fuma il destino è quasi inevitabile.

Oggi, 7 luglio, alle ore 16, ci sarà il corteo funebre: la salma di Raffaella Carrà si fermerà presso i luoghi che l’hanno vista protagonista. Alle 18 sarà allestita in Campidoglio la camera ardente. I funerali della Carrà si terranno presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli venerdì 9 luglio alle ore 12 in diretta su Rai1.