lorella-cuccarini-positiva-al-coronavirus:-collegamento-da-casa-per-“amici”

Anche Lorella Cuccarini è positiva al coronavirus. La ballerina e insegnante di “Amici” è a casa, in buone condizioni. Su Instagram ha pubblicato una foto della sua “postazione”: ossia casa sua, con computer e luci, per continuare a partecipare al programma.

“Il covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida… Ora sono in attesa del tampone negativo. Grazie per tutti i messaggi di affetto!”, ha scritto.

Cuccarini si era collegata da casa durante le registrazioni della puntata di “Amici” che andrà in onda sabato 9 gennaio: per tornare in studio dovrà aspettare il tampone negativo. Come è successo già per tanti personaggi dello spettacolo, da Carlo Conti a Gerry Scotti. Lo stesso Carlo Conti ha condotto alcune puntate del suo “Tale e Quale Show” da casa.

Lorella Cuccarini prof di Amici

Da questa edizione Lorella Cuccarini fa parte del team di coach di ballo di “Amici” insieme ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini. “In un anno così complesso, mi è piaciuto raccogliere la sfida di presentarmi in una veste diversa, stando un po’ più dietro le quinte per mettermi a disposizione degli allievi, condividere la mia esperienza e in qualche modo restituire loro il regalo immenso che ho avuto dalla vita”, aveva raccontato la conduttrice e ballerina all’Ansa. “Con Amici torno alla danza, il mio primo ambiente, forse il più familiare. Ma i ‘segnali’ sono tanti: Canale 5 compie 40 anni e io mi riaffaccio in un rete in cui ho lavorato per 14 anni, un pezzo della mia storia. È vero, mamma Rai ha acceso la mia carriera, ho esordito con Pippo e a viale Mazzini ho dedicato dieci anni della mia attività, ma il consolidamento alla conduzione è arrivato a Mediaset: qui ho fatto la prima diretta con ‘Buona domenica’, poi c’è stata ‘Paperissima’, ‘La sai l’ultima’, ‘Trenta ore per la vita’… Tutte straordinarie opportunità”.