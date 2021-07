lorella-cuccarini-senza-freni-su-maria-de-filippi-“maria-de-filippi-mi-ha-…”

Lorella Cuccarini, nell’edizione precedente di Amici è stata una delle professoresse e quel ruolo le è piaciuto tantissimo tanto che sperava che anche nella prossima edizione, quella che partirà in autunno, sarebbe stata riconfermata ma fino a qualche giorno fa non sapeva ancora nulla perché Maria De Filippi non si era ancora sbilanciata a tale proposito. Invece, ora la Cuccarini è al settimo cielo, ha fatto sapere che ci sarà nello stesso ruolo anche il prossimo anno e la sua gioia è incontenibile.

La notizia della riconferma nel ruolo di professoressa di danza ad Amici rende Lorella Cuccarini felicissima

La Cuccarini ha dichiarato: “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione” e lei è felicissima perché la scorsa edizione per lei è stata: “Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista…”.

A proposito, invece, della fine netta con la Rai dopo l’esperienza di Vita in diretta accanto ad Alberto Matano ha detto: “Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori…”. E poi: “Guardo avanti…”.

Lorella Cuccarini parla della sua vita

Lorella Cuccarini ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha parlato della sua vita privata e del marito,il produttore Silvio Testi e ha detto: “Io lo amo. È l’uomo che ho scelto e che non ha mai tradito il nostro rapporto né l’idea che io ho di lui. Ci siamo stati, nella gioia e nel dolore. È nei momenti difficili che abbiamo capito di essere forti. Non abbiamo una regola. Tranne una: essere attenti all’altro, avere le antenne accese, osservarsi, ascoltare anche i silenzi. Regola che ho applicato anche ai figli: non tutti sanno esternare i problemi e tu devi trovare il modo per esserci lo stesso. Bisogna sapersi incastrare”.

E poi: “Ho 56 anni, non mi drogo, non bevo alcolici, ce lo potrò avere un vizio? Ho iniziato a fumare a 18 anni, e a 23, nel 1988, ho smesso. Con Silvio. Non stavamo neanche insieme all’epoca. Però eravamo a Capodanno del 1988 e abbiamo deciso insieme di smettere di fumare. La prima decisione da coppia l’abbiamo presa che non eravamo una coppia”.

E, a proposito delle polemiche sul suo rapporto con Raffaela Carrà ha detto: “La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia. Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo”.

E, ancora: “Il mio ultimo messaggio a Raffaella era doveroso e sacrosanto, frutto di una lunga storia privata che pochi conoscono. Chi, anche in una circostanza come questa, ha preferito criticare ed occuparsi di questo, non solo non mi conosce affatto ma ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto”.

La Cuccarini, saputa la norian della morte dellam Carròà aveva scritto: “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore. La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. ‘Ballo, ballo, ballo senza respiro’. Buon viaggio.”