lorella-cuccarini,-sui-social-rivela-“sono-davvero-…”

Lorella Cuccarini è sicuramente una nota conduttrice italiana la quale in questi ultimi anni ha fatto parecchio parlare di se. L’abbiamo vista al timone di una trasmissione molto importante andata in onda su Raiuno, ovvero La vita in diretta insieme ad Alberto Matano. Questa esperienza per loro non è andata bene, soprattutto per Lorella, la quale al termine della stagione televisiva ha pubblicato una lettera dove ha parlato in modo piuttosto negativo e pesante del suo collega, scatenando un vero e proprio putiferio. Per tutte queste ragioni poi Lorella Cuccarini è stata in qualche modo allontanata dalla Rai ed è passata a Canale 5, vestendo i panni della professoressa di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Per quanto riguarda il suo futuro professionale, si parla di un nuovo programma per Lorella Cuccarini, ma di cosa si tratta?

Lorella Cuccarini su Instagram svela i progetti futuri

È stata la stessa Lorella a svelare i suoi programmi futuri e lo ha fatto attraverso un post che ha pubblicato direttamente sul suo profilo Instagram. Si tratterebbe in realtà di un progetto a lungo termine nel senso che Lorella ha annunciato che il prossimo mese di giugno 2022 condurrà un Festival Internazionale del musical. Si tratta di un evento molto importante che di fatto sottolinea ancora una volta quanto sia grande il suo legame con il teatro. “È un grande privilegio per me…rappresentare l’Italia nel mondo per il lancio di questa straordinaria iniziativa!”. Questo quanto scritto da Lorella Cuccarini sul suo profilo Instagram non nascondendo tra l’altro la sua grande emozione.

La ballerina al Festival Internazionale del musical

Ma non finisce qui visto che in questo post Lorella Cuccarini ha voluto confessare un’altra novità. La ballerina infatti ha aggiunto che in questo evento ben specifico, farà parte del comitato creativo insieme ad altri artisti molto importanti come Whoopi Goldberg, Patty LuPone e Brnadette Peters. Da quanto dichiarato dalla stessa Cuccarini, sembra che il suo compito sarà semplicemente quello di mettere in luce e premiare nel contempo anche tutti i talenti più di spicco che prenderanno parte ovviamente a questo evento molto importante.

La conduttrice non nasconde l’entusiasmo e l’emozione

Nonostante abbia fatto da sempre televisione, Lorella Cuccarini ha comunque lavorato anche al teatro con i musical. È anche per questo motivo che la stessa sembra essere molto emozionata di tornare al teatro e soprattutto orgogliosa di poter condurre questo evento così tanto speciale e importante per il nostro paese.