lorella-cuccarini-torna-in-rai:-quando-e-in-quale-programma

Dopo diversi mesi di assenza dalla Rai, Lorella Cuccarini torna in un programma della tv di stato. Lo rende noto Tv Blog. L’ultima sua apparizione su una emittente del servizio pubblico risale al 13 novembre scorso, quando spuntò in una puntata di Tale e Quale Show, trasmissione timonata da Carlo Conti. A breve si riapriranno le porte di Viale Mazzini per la conduttrice che sarà ospite lungo la giornata di sabato prossimo di Uno Weekend.

In particolare, nel programma, interverrà nella slot in cui sarà presente anche Beppe Menegatti: si ricorderà la compianta Carla Fracci, deceduta poco più di un mese fa. Certo si tratta di un ritorno in Rai non in pianta stabile: Lorella infatti, con ogni probabilità, anche nella prossima stagione sarà protagonista sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale Cinque.

La conferma nella squadra di Amici di Maria De Filippi non dovrebbe essere in discussione (al momento però non ci sono notizie ufficiali a riguardo). Ma c’è di più: Pier Silvio Berlusconi le avrebbe chiesto di prendere in mano le redini della domenica pomeriggio di Canale Cinque. Il numero uno del Biscione avrebbe individuato proprio nella Cuccarini il volto giusto per rimpiazzare Barbara d’Urso. Pare però che l’ex danzatrice abbia preso tempo per capire se il gioco vale la candela.

Tornando al rapporto tra Lorella e la Rai, l’ultima sua importante esperienza nel servizio pubblico si è conclusa in modo burrascoso. Nella stagione 2019/2020 ha condotto La Vita in Diretta assieme al collega Alberto Matano. Quando il talk giunse al termine scoppiò una bomba nella redazione, con la Cuccarini che accusò il giornalista di comportamenti opachi. Evidentemente si ruppe qualcosa tra i due nel dietro le quinte dello show.

Inevitabile che per la stagione seguente, la 2020/2021 (da poco giunta al termine), una convivenza Matano-Cuccarini sarebbe stata impensabile. E infatti Matano è rimasto alla conduzione in solitaria della storica trasmissione del pomeriggio di Rai Uno mentre Lorella è sbarcata su Canale Cinque. Sia per l’ex mezzo busto del Tg1 sia per l’ex ballerina la scelta si è rivelata azzeccata visto che entrambi, nel corso delle loro nuove avventure, hanno avuto successo.