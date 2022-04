Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro, Le sue parole gelano i fan, Ecco cos’è successo all’ex gieffina

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono sempre più lontani, al punto che i loro sostenitori sono preoccupati per una possibile separazione. La coppia si è fatta conoscere e amare dal pubblico del piccolo schermo con la partecipazione a Temptation Island versione Vip, condotta da Alessia Marcuzzi. Il reality dell’amore mette alla prova i sentimenti in difficoltà, separando i fidanzati e mettendoli in compagnia di tentatori e tentatrici. Ma i due hanno superato al meglio la trasmissione e il loro legame è diventato ancora più forte di prima, come hanno dimostrato anche quest’anno.

La vera opportunità per Manila Nazzaro infatti è arrivata con la partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il reality, con il direttore di Chi, ha superato ogni aspettativa e raggiunge numeri di share importantissimi. La Mediaset infatti ha deciso di puntare sempre di più sulla trasmissione, che le ultime due edizioni è durata per ben sei mesi. Quest’anno poi sembra che gli strascichi delle dinamiche avvenute all’interno della casa più spiata d’Italia si stiano protraendo incredibilmente. Ilary Blasi va in onda con la sua Isola dei famosi, ma sui social si parla ancora dei protagonisti del Gf.

Durante la messa in onda del Grande Fratello Vip ha tenuto sicuramente banco il triangolo formato tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Per questo, soltanto durante le ultime settimane i telespettatori si sono potuti appassionare ad altri aspetti dello show, che stanno continuando ancora oggi fuori dalla casa. Come i Barù, che ancora oggi vogliono assolutamente scoprire se i loro beniamini coroneranno il sogno d’amore iniziato nella casa. Anche Manila Nazzaro, che è stata una concorrente molto apprezzata giunta sin quasi alla finale dello show, è al centro del gossip.

Ultimamente, intervistata a Verissimo, l’ex Miss Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’antipatia verso Caterina Balivo, che ha definito gelosa della sua vittoria su di lei. Ma adesso gli amanti del gossip si stanno concentrando sulla sua relazione d’amore, che sembra in pericolo. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip Lorenzo Amoruso è stato molto presente. Non solo si è sottoposto alla quarantena obbligatoria per poter abbracciare e baciare la sua amata, ma è anche sempre stato pronto a prendere le sue difese quando veniva coinvolta in qualche litigio.

Lorenzo Amoruso ha avuto da ridire su tutti quei concorrenti che criticavano Manila Nazzaro, e le sue parole sono state spesso tirate in ballo da Alfonso Signorini durante le puntate del Grande Fratello Vip. Dopo tutto questo exploit d’amore, ci domandiamo perché la coppia adesso sembra essere molto distante. I due non si vedono mai insieme, e anche sui social appaiono separati. A chiarirlo è stato proprio il dirigente sportivo barese, che ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram: “No, non sto con Manila adesso perché abbiamo impegni di lavoro diversi”. Sarà vero, o c’è una crisi in atto?

