lorenzo-riccardi-contro-alfonso-signorini:-l’ex-tronista-spara-a-zero

L’ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi, ha commentato le voci circa una sua partecipazione alla prossima edizione de il Grande Fratello Vip. Ecco le sue parole.

La coppia Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Lui è stato uno dei protagonisti della stagione 2019 di Uomini e Donne, condotto da Canale 5 da Maria De Filippi. In quell’occasione, scelse Claudia Dionigi, con la quale continua una bellissima storia d’amore. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi, ex tronista e, in seguito, opinionista del programma cult in daytime di Mediaset. Riccardi, in una recente intervista rilasciata a Radio Radio, ha parlato della sua vita privata, ma anche della sua carriera. Secondo rumors, infatti, sarebbe nella lista dei papabili per la nuova edizione de Il Grande Fratello Vip, che tornerà in autunno su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. L’ex tronista, e la sua compagna, vivono a Milano, dove Riccardi ha avviato un’attività imprenditoriale, con due negozi di abbigliamento, mentre un terzo store sarà inaugurato a breve.

Riccardi ha spiegato che, pur senza fretta, vede la prospettiva di una famiglia con la sua compagna. Ha spiegato: “Se in futuro volessimo fare dei figli bisogna avere una certa stabilità lavorativa”. L’ex tronista, però, ha raccontato che i due al momento non hanno in programma di diventare genitori. Proprio sul matrimonio, si è espressa anche Claudia Dionigi. Sulla proposta, ha infatti dichiarato: “Poi Lorenzo non è uno molto scontato quindi mi immagino che si inventi qualcosa di figo”.

Le parole sul Grande Fratello Vip

In seguito, come accennato, si è parlato della nuova edizione del Grande Fratello Vip. I lavori continuano senza sosta, dal momento che la nuova stagione prenderà il via nel prossimo autunno, probabilmente a fine settembre. Negli ultimi anni, moltissimi protagonisti di Uomini e Donne hanno varcato la porta rossa più famosa della tv. Ma Riccardi ha spiegato che, al momento, nessuna telefonata è pervenuta.

Ha spiegato: “Il mio nome gira ogni anno, però chissà come mai prendono sempre i cadaveri. Mentre io resto sempre a casa”. Infine, Riccardi ha parlato dell’amico Andrea Cerioli, impegnato sulla spiaggia de L’Isola dei Famosi. Ha concluso: “Una persona che io ho conosciuto benissimo. E penso che sia una delle persone più buone sulla faccia della terra, Tifo per lui”.