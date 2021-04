loretta-goggi-e-il-dramma-della-morte-del-marito-gianni-brezza:-«un-dolore-senza-fine»

Si dice che il tempo curi tutto, e che sia l’unico rimedio contro il dolore. Ma non è stato così per Loretta Goggi, che ancora oggi piange la morte del marito Gianni Brezza, che l’ha lasciata nel 2011 dopo ben trentadue anni di vita insieme. Un finale molto triste per un grande amore:

Da quando non c’è più, va tutto avanti, a volte con fatica qualche volta con grande soddisfazione, ma questo rapporto con lui ce l’ho ancora adesso. Il suo profumo ce l’ho ancora.

Loretta Goggi e il marito Gianni Brezza

Loretta Goggi e Gianni Brezza: un incontro fulminante

Era un legame speciale, quello tra Loretta Goggi e suo marito Gianni Brezza, tant’è che lo descrive come l’uomo che le ha insegnato a volare. È ormai da tanto che Gianni Rezza non c’è più, portato via alla sua compagna da un tumore al colon, all’età di 74 anni, e che ora riposa a Roma nel Cimitero di Prima Porta.

Trentadue anni insieme non sono uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha accompagnato fino all’ultimo. È stato un incontro fulminante.

Chi era Gianni Brezza?

Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi, è nato a Pola il 9 novembre 1937 ed è stato ballerino, coreografo e attore. I due si conoscono sul set di Fantastico, lo storico varietà che andava in onda il sabato sera sulla prima rete Rai, e sulle prime lei non è entusiasta di averlo come partner:

Non cominciano mai che uno si piace subito, sempre un po’ di odio, amore.

Ben presto però la showgirl cede al corteggiamento serrato di Gianni, e si innamora di quest’uomo originale e spensierato, che dice e fa tutto quello che gli viene in mente e sembra non avere paura di nulla. A metà degli anni settanta, Brezza abbandona la carriera da ballerino per problemi di salute, ma la Rai lo convince a tornare sul palco come coreografo. Le nozze con Loretta arrivano nel 2008, a coronare una relazione quasi trentennale. La sua morte avviene pochi anni dopo, nel 2011, a causa di un irreversibile tumore al colon. Ma la morte non ha messo fine all’amore:

Tante cose sono cambiate da quando Gianni non c’è più. Non la gioia di vivere, non l’amore per il mio lavoro, ma sono un po’ più “orsetta”, perché penso che a casa Gianni ci sia.

