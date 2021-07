loretta-goggi-straziata-dal-dolore-per-la-scomparsa-compie-un-gesto-che-commuove-tutti

L’imitatrice più famosa d’Italia ha voluto salutare in modo solenne l’amatissima donna di spettacolo che ci ha lasciato da pochi giorni.

Loretta Goggi, showgirl (Instagram)

Loretta Goggi ha alle spalle tanti successi sia recitativi che musicali. Già dagli anni Sessanta, la showgirl si è distinta per le sue capacità istrioniche e per l’ottima presenza sul palcoscenico.

I programmi tv che ha condotto o in cui ha partecipato sono veramente tanti e le sue famose imitazioni hanno fatto sorridere per anni migliaia di telespettatori. Ma non solo. Loretta ha anche intrapreso la carriera musicale, ottenendo eccezionali consensi dalla critica e dal pubblico.

Maledetta primavera, tra l’altro, è una canzone che è rimasta nell’immaginario comune, conosciuta da ogni generazione. Loretta portò il brano al Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto durante l’edizione del 1981. Oggi, comunque, di recente l’abbiamo spesso vista in Rai in qualità di giudice per trasmissioni in cui si esibiscono i talent. Ricordiamo, per esempio, Tale e quale show e Tali e Quali.

La Goggi, però, in questi giorni, come tantissimi suoi colleghi, sta affrontando un profondo dolore per la scomparsa di Raffella Carrà, una donna di spettacolo che ha sicuramente fatto la storia della televisione italiana.

Ecco qual è stato l’atto emozionante di Loretta

Proprio su Facebook, l’imitatrice ha voluto scrivere parole commoventi nei confronti della regina della tv, paragonandola alle più grandi figure femminili esistenti.

Raffaella e Loretta quando hanno ballato insieme (Instagram)

Riportiamo uno stralcio del suo messaggio:

“Il Signore le ha donato un grande talento, che ha messo a frutto pienamente, senza lasciare sotterrato nulla. Le ha affidato una grande missione, quella di donare gioia e buon umore a tante generazioni. Per aver portato avanti con dignità quanto affidatole, il Signore ha fatto sì che la sua vita fosse speciale. Chissà ora con quanta riconoscenza la sua anima, sta lodando Dio, stella tra le stelle per sempre.”

Loretta, quindi, come altri suoi colleghi, tra cui il conduttore Pippo Baudo e gli attori Vincenzo Salemme e Leonardo Pieraccioni, si è recata nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, luogo che ospita la camera ardente di Raffaella Carrà.

In quel momento oltremodo solenne, la Goggi si è inginocchiata davanti al feretro della Carrà, restano in religioso silenzio per svariati minuti. Un’immagine che ha colpito tutti e che ha emozionato molto.