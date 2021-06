“l’organizzazione-resiliente”,-un-libro-e-un-webinar-per-parlare-di-esperienza-nell’emergenza-covid-19-in-ambito-sanitario-e-sociosanitario.

Le crisi cambiano i sistemi, la resilienza è la capacità di non ritornare allo stato in cui l’organizzazione si trovava prima della crisi, ecco cosa scoprirete in questa nuova pubblicazione.

L’Organizzazione Resiliente è un libro edito da Franco Angeli in collaborazione con CBA Group, appena uscito nelle librerie che verrà presentato durante un webinar il prossimo 24 giugno. La recente pubblicazione offre uno spunto importante per le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie sul tema della capacità di adattamento delle organizzazioni.

Gli autori Annalisa Pennini, PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica, e Giampaolo Armellin, Responsabile CBALab – Unità di ricerca e innovazione CBA Group, offrono spunti concreti su come strutturare le organizzazioni in modo da renderle capaci di funzionare in situazioni inaspettate adattandosi velocemente a nuove circostanze, non solo legate alla recente pandemia CoViD-19, ma per saper rispondere a qualsiasi sfida imprevista.

Il libro è rivolto a manager e professionisti del settore sanitario e sociosanitario che vogliono riflettere sul tema della resilienza e sui comportamenti delle loro organizzazioni nel periodo pandemico, per poter guardare al futuro maggiormente attrezzati.

Le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie, a causa della pandemia, hanno infatti subito uno shock senza precedenti che impone riflessioni sul tema della resilienza e dei cambiamenti futuri che dovranno affrontare. Il libro presenta dati emersi e conclusioni di una ricerca quali-quantitativa condotta fra agosto e ottobre 2020 su un campione di 180 professionisti sanitari, ai quali è stato somministrato il questionario SEOR (Self-Evaluation of Resilience) e dirigenti aziendali sottoposti ad interviste.

Questo libro non è soltanto una lettura che offre suggerimenti pratici. Ai lettori del libro viene offerto il questionario SEOR, attraverso l’accesso ad un link e l’inserimento del codice ISBN. Il questionario è uno strumento di auto-valutazione per identificare aree di miglioramento, ottenere raccomandazioni e orientare interventi per sviluppare la capacità di resilienza della propria realtà per affrontare situazioni impreviste.

CBA Group invita a partecipare al webinar gratuito di presentazione del libro che si terrà il 24 giugno 2021 ore 17.00 – 18.00. Introduce e modera Roberto Poli, Cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti Università degli studi di Trento, che ha curato la prefazione del libro.

Info e iscrizioni qui: https://cba.it/eventi/webinar-organizzazione-resiliente/