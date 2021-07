l’orologio-casio-dedicato-a-pac-man

Sapore vintage e doppio omaggio speciale per Casio A100Wepc che in un solo colpo strizza l’occhio agli appassionati di videogiochi storici grazie all’originale dedica a Pac Man, ma anche a quelli di orologi digitali degli anni ’90, rielaborando le linee di un iconico modello in resina con caratteristici quattro pulsanti frontali.

Ci riferiamo naturalmente al best-seller Casio F-100 che fa da base al nuovo modello: presentato nel 1978, poteva contare su diverse funzioni digitali al tempo stato dell’arte, ognuna regolabile con un tasto dedicato come per avviare o stoppare il cronometro, la retroilluminazione del quadrante e per impostare la data, ma anche il giorno della settimana. L’altra primizia era una cassa in resina invece che in metallo, vista per la prima volta su un modello al quarzo: più leggero e resistente diventava una scelta votata a una maggiore portabilità e durevolezza e infatti ha aperto una via seguita da molti altri produttori.

La rivisitazione moderna di Casio A100 punta sulla combinazione di acciaio inox per il bracciale e la resina per la cassa (dorata) che per l’occasione fanno da tela per l’omaggio a Pac Man con una rappresentazione del classico livello di gioco del titolo di Bandai Namco. Sul bracciale superiore è stata impressa a laser la scena dei fantasmi che inseguono Pac Man, mentre su quello inferiore la situazione si ribalta ed è il turno di Pac Man andare alla caccia dei nemici divenuti vulnerabili.

Ogni dettaglio è curato come per esempio sul quadrante con la linea rosa tradizionale uscita dell’antro dei fantasmi oppure con logo e icone incisi sul fondello. A livello tecnico, l’orologio resiste all’acqua per uso quotidiano, fa da sveglia, segnale orario, calendario e include una luce led; le dimensioni sono di 40,7 x 32,7 x 9,2 mm per un peso di 53 grammi.

Casio A100Wepc si potrà trovare dal prossimo agosto a un prezzo consigliato di 99,90 euro sul sito ufficiale e presso il negozio G-Shock store di Milano in Corso Como 9.

