l’oroscopo-della-fortuna:-arriva-tanta-grinta,-ecco-per-quali-segni!

L’oroscopo della fortuna: è tempo di energie nuove, ecco per quali segni!

Ariete – Giorni sereni sul posto di lavoro, cercate di andare d’accordo con i colleghi e il vostro superiore e tutto filerà liscio. Per quanto riguarda la fortuna, la Luna vi benedirà con i suoi influssi positivi dandovi una settimana all’insegna della gioia e della consapevolezza mentale. Occhio però ai vostri nemici che potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote. Periodo non proprio positivo invece, in amore. Siete assieme al vostro partner da troppo tempo e la relazione, seppur stabile, sta iniziando ad ammuffire. Movimentate un po’ il vostro rapporto con un viaggio all’estero o una cenetta in un ristorante un po’ più in.

Toro – La settimana all’insegna del buio mentale, che vi farà perdere un po’ l’orientamento sul posto di lavoro. Provate con la meditazione pomeridiana per ristabilire la pace mentale. I giorni fortunati di questa settimana saranno per voi martedì e mercoledì, quando riceverete gli influssi positivi della Luna. Sorpresa inaspettata in arrivo. Circa l’amore, se siete single dovrete attendere ancora un po’ prima di trovare un partner. Abbiate pazienza, prima o poi Venere vi darà la giusta attenzione.

Gemelli – Sul lavoro Marte sarà vostro amico e vi darà la giusta grinta per affrontare questa nuova settimana. Non perdete l’entusiasmo! La fortuna vi sorriderà in questi giorni. Positivi come non mai, è giunta l’ora di portare a termine quel progetto della vostra vita rimasto in attesa per tanto tempo. In amore, se vi siete appena lasciati ma ve ne siete pentiti, non perdete tempo: contattate il vostro (o la vostra) ex, chiaritevi e vedrete che la fiamma dell’intesa potrebbe rinascere!

Cancro – Non preoccupatevi, gli astri sono vostri amici e vi guideranno sul lavoro portando a termine tutti i compiti, anche i più difficili. La fortuna vi arride, se giocate in borsa e siete titubanti per quell’investimento un po’ rischioso, vi rassicuriamo dicendovi che la dea bendata vi aiuterà. La vostra vita potrebbe cambiare in termini economici. In amore, se siete in crisi con il partner sarà meglio chiudere da subito i rapporti e guardare al futuro.

Leone – Periodo fiacco sul posto di lavoro: sognate una promozione che non arriva mai e questo può darvi un po’ di frustrazione. Niente paura, è solo un periodo transitorio. Settimana piatta anche per quanto riguarda la fortuna. Nulla da segnalare, né in positivo, né in negativo. Dovrete essere meno ambiziosi per vivere meglio. Le cose non andranno meglio in amore. I single sono ancora destinati ad attendere un po’ di tempo prima di iniziare una nuova love story. Chi è impegnato dovrà essere pronto ad affrontare un periodo turbolento con il partner.

Vergine – Se avete intenzione di cambiare lavoro non indugiate: è il momento giusto. Luna dispettosa per quanto riguarda la fortuna: il satellite vi toglierà l’entusiasmo e faticherete ad affrontare al top questa settimana. Periodo no in amore: ci saranno incomprensioni con il partner a causa di problemi economici. Non disperate, i primi tempi sono sempre così. Progetti importanti come matrimonio e figli dovranno però attendere.

Bilancia – Con i colleghi ci saranno incomprensioni sul posto di lavoro: siete troppo gentili e disponibili e questo non va sempre bene. Siate più irascibili e fumantini di tanto in tanto: meritate maggior rispetto e considerazione. Periodo un po’ no con la fortuna, almeno a inizio settimana. I giorni più neri saranno lunedì, martedì e mercoledì, poi sarà tutto un crescendo. In amore, se siete single, consigliamo di frequentare i segni del Cancro, Leone e Capricorno. Si prospettano grandi amori e compatibilità!

Scorpione – Inizierete la settimana con il Sole un po’ lontano e non ne riceverete la giusta luce positiva. Sarete stanchi e un alquanto depressi. Per quanto riguarda la fortuna, anche la Luna vi ignorerà e sarà meglio non mettersi in gioco al momento, in quanto il periodo sarà un po’ sterile. Cercate di sopportare: arriveranno tempi migliori. Andrà male anche in Amore, con Venere che sarà altrove. Momenti di tensione e di incomprensione con il partner. Rottura in arrivo.

Sagittario – Siete troppo sognatori e questo non va bene. Per il momento mettete da parte i sogni di gloria e accontentatevi del semplice (ma sicuro) posto di lavoro che avete, soprattutto se siete impiegati statali. Non rischiate! Riguardo alla fortuna, venerdì cercate di rimanere in casa quanto più possibile perché sarà il giorno più negativo della settimana. Sabato e domenica saranno invece più sereni. Periodo noioso in amore. Il vostro rapporto è poco ravvivato e sembra che siete assieme al partner giusto per avere qualcuno al proprio fianco. C’è però un detto che dice: meglio soli che male accompagnati. Meditate quindi se converrà mandare avanti tale relazione.

Capricorno – Rischi sul lavoro: sarete poco produttivi, fate attenzione in quanto il vostro superiore vi terrà d’occhio. Pericolo licenziamento. Settimana che partirà col verso sbagliato con la fortuna: sarete stanchi e tristi per vari problemi che vi trovate a vivere in questo periodo. Dovrete essere forti e utilizzare tutta la resilienza possibile. In amore Venere vi sarà nemica e sarà una settimana all’insegna dei litigi con il partner. Siate più dolci, comprensivi e arrendevoli se volete salvare il rapporto.

Acquario – Sul lavoro dovrete essere più socievoli. Il vostro carattere chiuso potrebbe farvi sembrare antipatici agli occhi dei colleghi che col tempo potrebbero evitarvi. Perché non offrire loro un caffè in amicizia? Fortuna normale questa settimana: giorni piatti ma tutto sommato sereni. In amore la settimana inizierà con qualche litigio: la situazione inizierà a migliorare da giovedì. Ricordate però di non essere sempre troppo accondiscendenti con la vostra dolce metà!

Pesci – Il lavoro vi sembrerà troppo monotono, avrete voglia di cambiare, ma pazientate. Una buona notizia è in arrivo. Giove vi darà la calma e la saggezza di affrontare questo periodo un po’ noioso, attenzione a Marte, troppo rabbioso, che potrebbe farvi commettere qualche sciocchezza con il vostro capo! Settimana fortunata, con la Luna che vi vorrà particolarmente bene, dandovi influenze benefiche. Energie al massimo! In amore dovrete attendere che Venere si accorga di voi. Se siete single al momento per voi non è prevista nessuna novità. Periodo turbolento per coloro che sono impegnati da tempo.

