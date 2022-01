L’oroscopo della fortuna: è tempo di energie nuove, ecco per quali segni!

L’oroscopo della fortuna: scopri la classifica dei segni!

Ariete – Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell’Ariete. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo, tuttavia i partner potranno approfittare di una buona capacità di dialogo. In ambito professionale, nel frattempo, nuove energie permetteranno di raggiungere un importante traguardo.

Toro –Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia si rivela mediamente romantica, con i partner pronti anche a lanciarsi in qualche inedita sperimentazione. In ufficio, tuttavia, non bisogna alimentare i battibecchi con colleghi e superiori.

Gemelli – Settimana poco energia, ma non priva di novità, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa non appare particolarmente romantica, mentre la passione risulterà quasi del tutto assente. Migliori invece le previsioni professionali, con nuovi progetti creativi in arrivo.

Cancro – Un oroscopo ancora complesso, quello offerto dagli astri ai nati nel segno del Cancro. La vita relazionale non risulta particolarmente romantica e fra i partner potrebbero nascere anche dei piccoli litigi. Sul fronte professionale, nel frattempo, bisogna prestare attenzione alle entrate.

Leone – Settimana in miglioramento, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La vita di coppia non offre ancora uno spiccato romanticismo, ma vi sarà la possibilità di sperimentare nuove fantasie insieme al partner. Sul fronte lavorativo, nel mentre, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Vergine – Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa risulta abbastanza romantica, con i partner pronti a lanciarsi in momenti di intima dolcezza, tuttavia i battibecchi non mancheranno. In ufficio, invece, bisogna sempre controllare la propria eccessiva pignoleria.

Bilancia – Un oroscopo abbastanza stabile, ma senza troppe novità, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non regala un grande romanticismo ai partner, mentre i single sembrano pronti a lanciarsi in nuove conquiste. Sul lavoro, spazio alla creatività.

Scorpione – Settimana interessante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si rivela maliziosa e passionale, ma non mancherà nemmeno un pizzico di romanticismo. In ufficio, nel mentre, è tempo di pensare a nuovi progetti di inizio anno.

Sagittario – Sette giorni molto energici, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa si caratterizza da una grande malizia, forse non controbilanciata da un altrettanto forte romanticismo. In ambito professionale, invece, arrivano nuovi contratti e opportunità.

Capricorno – Un oroscopo interessante, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa si caratterizza per un grande romanticismo, anche se ai partner è comunque richiesto di migliorare il loro dialogo. Sul fronte professionale, invece, è tempo di dedicarsi a nuovi progetti.

Acquario – Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dell’Acquario. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo, tuttavia non mancheranno momenti di divertimento e sperimentazione con il partner. In ufficio, invece, meglio evitare discussioni con colleghi e superiori.

Pesci – Settimana in netta ripresa, quella offerta dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia appare decisamente romantica, anche se potrebbe mancare quel pizzico di malizia in più fra i partner. Sul fronte professionale, nel frattempo, sono in arrivo importanti gratificazioni economiche.

