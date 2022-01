l’oroscopo-della-fortuna:-ecco-i-voti-segno-per-segno!

L’oroscopo della fortuna: scopri la classifica dei segni!

Ariete – Il fatto che tu ti senta un super forzuto, di quelli inscalfibili persino dal fulmine divino, non ti aiuterà di certo a trovare un compromesso con l’empatia e la tenerezza che sembrano essersela data a gambe non appena hanno visto il tuo sguardo così deciso.

Quindi insomma per tutti coloro che hanno bisogno di un abbraccio sincero o una parola di conforto è bene rivolgersi ad altri rispetto a te.

Voto 6 scarso ma sforzati di fare un sorrisino.

Toro – Dato che quello che vorrai comunicare a tutte le persone che ami, che sono la quasi totalità, sarà davvero impellente ti troverai costretto a cercare modi alternativi rispetto ai messaggi più tradizionali. Insomma è il caso di aguzzare l’ingegno e di esprimere quello che provi con i fatti, con gli sguardi e magari anche con delle opere d’arte creative.

Questa piccola sfida renderà i tuoi messaggi d’amore ancora più apprezzati.

Voto 8 per la deteminazione a lanciare messaggi d’amore anche con Mercurio a sfavore.

Gemelli – La creatività, che da sempre non vi manca, in questa settimana potrebbe servirvi anche per togliervi dei sassolini dalla scarpa senza dare troppo nell’occhio. Per colpa di Marte in opposizione saranno tantissime le cose che non vi andranno a genio e pochissima la voglia di trattenere i vostri commenti acidi.

Se le vostre critiche fossero mascherate da ironia potrebbero essere ugualmente recepite ma ferire un po’ meno.

Voto 7 per la scaltrezza.

Cancro – Diciamo che con anche questa Luna piena che ti coinvolge così tanto proprio ad inizio settimana la calma, la serenità e la leggerezza non faranno proprio parte del tuo vocabolario.

In compenso però avrai l’opportunità, ancora più del solito, di divertirti a rovistare tra i tuoi sentimenti più profondi come quando ti ritrovi una domenica pomeriggio nella soffitta della vecchia zia e, con grande stupore, scopri tesori nascosti che stimolano emozioni importanti.

Voto 7 per i tesori nascosti.

Leone – Quella lingua lunga non vorrà assolutamente saperne di starsene buona buona nel perimetro delimitato dalla tua dentatura! Anche detto: zitto proprio non ci starai nemmeno sotto tortura. Eppure potrebbe essere l’unica soluzione per cercare di mantenere intatti i rapporti sociali dato che, per colpa di Mercurio in opposizione, ogni volta che apri bocca rischi di scivolare come sui sampietrini bagnati col tacco 12.

Sfrutta Marte a tuo favore che dona un certo sex appeal anche senza grande sforzo intellettuale.

Voto 7 se sfrutti il sex appeal senza fare storie.

Vergine – La tua voglia di amore di questa settimana sarà irrimediabilmente accompagnata dalla sensazione di non meritartelo abbastanza e soprattutto tutte le volte che ti guardi allo specchio pensi che sia necessario rivedere quanto prima il tuo concetto di sensualità.

Sappi che è tutta colpa di Marte a sfavore e che invece gli occhi languidi che ci riservi in questi giorni ci piacciono parecchio.

Voto 8 per gli occhi languidi.

Bilancia – L’amore sarà relegato in fondo in fondo al tuo elenco delle priorità anche dopo quella di sistemare i costumi da bagno estivi e dare l’acqua alle piante sul balcone. Tutta colpa di Venere che non ne vuole sapere di esserti amica ma che ti fa meravigliosamente ricordare quanto sia bello, almeno ogni tanto, mettere se stessi al primo posto anziché chi si ama.

Questa è una lezione importante che dovresti fare tua più spesso soprattutto perché in momenti come questi ti fa capire quanto si stia bene anche solo muniti del proprio intelletto e delle proprie energie.

Voto 7 se mi prometti che fai tua la lezione.

Scorpione – Nessuno si stupirà della tua predisposizione naturale a lanciare frecciatine avvelenate mantenendo un dolcissimo e addirittura ammaliante sorrisino sulle labbra. In effetti da che mondo è mondo sei famoso per essere il segno zodiacale più adorabilmente pungente.

Sfrutta questa caratteristica soprattutto quando avrai la sensazione di non capire niente di quello che ti si stia comunicando attorno. Puoi sempre fingere.

Voto 6 ma vedi di fingere credibilmente.

Sagittario – Quando tu ti senti potente non hai davvero rivali in nessun campo e questa sarà la settimana giusta per mettere in pratica l’ottimo oroscopo dell’astrologa!

Per i ripensamenti, se mai, ci saranno le prossime settimane ma adesso ti senti come un razzo di Elon Musk sparato in direzione universo da conquistare senza nemmeno aver insatallata la manopola della retromarcia.

Voto 9, che altro posso dire??

Capricorno – È proprio il tuo momento Capricorno ma non soltanto il momento per dimostrare al mondo chi sei! Quello che dimostrerai è a te stesso quanto in profondità possa andare un Capricorno quando prende in mano il coraggio di guardare ai suoi bisogni oltre che alle sue mirabolanti vittorie.

Ti stupirai di quanto ti piacerà anche soffrire un pochino ma sondare come un palombaro le grotte nel tuo cuoricino.

Voto 8 e mezzo per il palombaro che c’è in te.

Acquario – Con questo Mercurio proprio nel tuo segno zodiacale comodamente seduto al tavolo della cucina potresti addirittura pensare di cambiare il mondo, dirigere multinazionali, inventare nuove religioni.

Mai come in questa settimana ti renderai conto di quanto i viaggi nella tua testa siano anche più rivelatori e spirituali di un coast to coast indiano zaino in spalla.

Voto 8 + se condividi ogni tanto i tuoi grandi pensieri anche con l’astrologa.

Pesci – Marte in quadratura vi rende decisamente pigri e questa è l’unica cosa che potrà contro lo strapotere del vostro sentirvi intoccabili dalla sfiga.

Quindi insomma c’è da godersi un momento meraviglioso in cui tutte le vostre energie sono rivolte al vostro benessere personale e a quello di chi ha la fortuna di condividere con voi tutto, dal letto alla tovaglietta per la colazione.

Voto 10 e tanta invidia (buona, s’intende).

