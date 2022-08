l’oroscopo-dell’amore-per-la-settimana-di-ferragosto:-saranno-dei-giorni-catastrofici-per-tre-segni

Gli appassionati dell’Oroscopo non possono non sapere cosa le stelle hanno in serbo per loro, soprattutto per l’Acquario e per altri due segni. Questa settimana sarà dura e cruciale per loro e avranno soprattutto problemi in amore, con Venere in opposizione. Perché non affidarci al movimento astrale e a ciò che i pianeti in transito hanno in serbo per noi? Anche i più razionali finiscono per leggere l’oroscopo e rimanerne affascinati. La settimana di Ferragosto, tra la più attese dell’anno, darà filo da torcere a molti segni. Vediamo cosa prevede questa settimana.

In generale la settimana di Ferragosto sarà abbastanza complicata per tutti i segni sotto il punto di vista sentimentale. Sono 3 però i segni dell’oroscopo che ne risentiranno di più. Venere infatti è particolarmente in opposizione, soprattutto per l’Acquario. Quest’ultimo ha vissuto un anno all’insegna dell’amore, con Venere dalla sua parte. Le cose però cambieranno a partire dall’8 agosto. Le difficoltà saranno visibili sia per coloro che sono single e/o in una relazione appena sbocciata, sia per coloro che stanno insieme ormai da tanti anni. Armatevi di pazienza, solo così supererete le difficoltà.

Un altro segno dell’oroscopo che certamente subirà l’influsso negativo di Venere è il Toro. La situazione sarà problematica soprattutto per coloro che hanno già una relazione. Quest’ultimi infatti dovranno lottare e fare del proprio meglio per non degenerare ed incappare in una crisi dalla quale potrebbero non uscire. Per i single invece, la situazione sarà più tranquilla e continueranno a vivere avventure o flirt come al solito. Occhio ad essere più tolleranti nelle discussioni con altri Toro, potreste creare qualcosa di troppo forte da tenere a bada.

L'ultimo segno dell'oroscopo che avrà problemi in amore sarà quello dei Pesci. Questo segno vivrà un vero e proprio sbalzo traumatico. Il suo inizio estate è stato infatti favorevole. Nei mesi di giugno e luglio ha goduto a pieno degli effetti benefici della sua relazione o del poter ammaliante esercitato sul sesso opposto. Nella settimana di Ferragosto la situazione si capovolgerà totalmente. Prima che la ruota giri di nuovo in suo favore, dovrà aspettare un bel po' di mesi. Oltre ai problemi in campo amoroso, il segno dei Pesci riscontrerà difficoltà anche in ambito lavorativo. È probabile che tutta la pressione gli farà desiderare di prendersi una pausa da tutto e da tutti.

