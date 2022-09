l’oroscopo-dell’amore,-tre-segni-zodiacali-torneranno-single-nel-mese-di-settembre

Le vacanze sono finite e settembre è un nuovo inizio, ma per alcuni segni zodiacali potrebbe segnare anche la fine di una storia d’amore. In molti utilizzano proprio la pausa delle vacanze estive per fare i conti con la propria vita e cercare di capire se le cose stanno andando nel verso giusto. E a volte ci si rende conto che il problema potrebbe essere proprio il partner. Alcune relazioni vengono trascinate a lungo prima di raggiungere la fine. L’estate è il momento giusto per distaccarsi, per ritrovare se stessi e per capire di non sopportare più la presenza dell’altra persona.

Anche le vacanze trascorse insieme possono diventare un problema. La convivenza forzata potrebbe far aprire gli occhi sui difetti dell’altra persona. Problemi che possono essere tenuti nascosti quando ci si frequenta da fidanzatini, ma che invece risaltano all’occhio quando si vive nella stessa casa. Insomma, è tempo di tirare le somme e alcune persone potrebbero tornare single nelle prossime settimane. Ci pensa l’oroscopo a dire quali sono i segni zodiacali che hanno più probabilità di essere lasciati. In particolare ne sono tre, che corrono realmente il rischio di restare soli nelle prossime settimane.

Il primo segno zodiacale ad avere seri problemi di coppia è il Capricorno. L’oroscopo dice che i problemi non sono sorti durante l’estate, ma si protraggono da molto più tempo. Soprattutto, ad aumentare il rischio della fine di una storia d’amore è la mancanza di dialogo nella coppia. Se siete di questo segno avete probabilmente deciso di ignorare il problema piuttosto che affrontarlo direttamente. Ma si sa che quando le discussioni non si affrontano, le incomprensioni sono destinate a diventare più grandi. Se non volete tornare single nel mese di settembre, è tempo di parlare seriamente con il vostro partner.

Il secondo segno zodiacale a rischiare durante il mese di settembre è quello della vergine. L’estate è finita ma vi ritroverete a dover pagare i conti con le scelte fatte durante questo periodo. L’oroscopo dice che avete trascorso i mesi estivi alle prese con i vostri personali interessi, mettendo da parte il vostro partner. Che vi siate dedicati al lavoro, alle amicizie o a un lungo viaggio, quel che è certo è che non vi siete dedicati all’amore. Adesso è tempo di recuperare e di dimostrare alla persona amata il vostro sentimento, dedicandogli anche più tempo del previsto. Non fate l’errore di credere che stia funzionando tutto nel modo corretto.

Il terzo e ultimo segno zodiacale che rischia di perdere l'amore durante il mese di settembre è il Leone. Il problema è da trovare nel carattere dei nati sotto questo segno. Spesso commettete l'errore di cercare di competere anche con il vostro partner. La competizione può andar bene sul lavoro, a volte anche in amicizia. Vi spinge a migliorarvi e a raggiungere il successo. Ma sicuramente non è adatta alla vostra vita sentimentale. La persona amata potrebbe sentirsi sotto pressione e non riuscirà a vivere la relazione con la giusta serenità. Cercate di moderare questo aspetto della vostra natura se non volete essere lasciati.

