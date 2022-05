l’oroscopo-di-branko-del-mese-di-giugno-2022:-le-previsioni-per-il-segno-scorpione

Inizia un nuovo mese e con lui una nuova fase di rinnovamento e positività. L’oroscopo e le previsioni per il mese di giugno 2022 di Branko per il segno scorpione.

Oroscopo Branko mese giugno 2022: le previsioni per il segno scorpione

Scorpione: il transito di Marte entra nel vivo e dovete cercare di capire come sfruttare al meglio le opportunità offerte da questo cielo. Fate a attenzione a non chiedere troppo al vostro corpo e alla mente ma non esagerate perché potreste spingervi troppo in là e diventare irragionevoli. Non cedete alle polemiche;

