l’oroscopo-di-branko-del-mese-di-luglio-2022:-le-previsioni-segno-per-segno

Inizia un nuovo mese e con lui una nuova fase di rinnovamento e positività. L’oroscopo e le previsioni per il mese di luglio 2022 di Branko. Quali saranno i segno più fortunati? Quali saranno, invece, i segni meno fortunati? Scopriamolo insieme! Tutte le novità del mese!

Oroscopo Branko mese di luglio 2022: le previsioni segno per segno

Ariete

La grinta non vi mancherà in questo mese. Se avete chiuso una relazione sentimentale sarà necessario guardarsi intorno perché tante le opportunità in vista per chi è libero da legami. Evitate però di mostrarvi agli altri troppo sicuri di voi.

Toro

Siete stressati e se non vi sarà possibile partire per le vacanze, cercate comunque di concedervi ampi momenti di relax, magari nei weekend che saranno particolarmente romantici.

Gemelli

Mese positivo sul piano professionale e quello degli affari, in amore e sul lavoro. Tutto girerà nel modo giusto, sarete carichi di energia e di tanta voglia di fare. Tuttavia non mancheranno malumori in famiglia che sarà utile affrontare con prudenza.

Cancro

Vi sentirete attratti dal desiderio di tentare nuove avventure, sarete carichi di stimoli. Tuttavia state con i piedi per terra e valutate bene le situazioni. Non lasciatevi condizionare dall’euforia, mantenetevi prudenti

Leone

Il mese si presenterà molto utile per risolvere tante situazioni in sospeso e per mettere ordine nella vostra situazione economica. Tuttavia siate moderati nelle decisioni e non azzardate oltre il dovuto. Potreste pentirvi di scelte troppo affrettate.

Vergine

Tenete gli occhi ben aperti perché arriverà l’amore dove meno vi aspettate di trovarlo. Se avete programmato un viaggio all’estero potreste incontrare proprio lì la persona giusta. Quindi siate pronti ad ogni novità.

Bilancia

Mese positivo per intrecciare nuove amicizie, conoscere persone, socializzare con più gente. Sul fronte dell’amore potreste essere tentati da qualche avventura senza troppa importanza. Concedetevi quindi qualche leggerezza se si presenterà, ma non pensate di rendere stabili certi rapporti occasionali.

Scorpione

Il mese potrebbe crearvi momenti di forte nervosismo. Sarà necessario mantenere il controllo di voi stessi. Prestate attenzione alla forma fisica, e soprattutto nella seconda parte di luglio concedete più tempo al relax e allo svago. Vi aiuterà a ricaricarvi.

Sagittario

Mese propizio per i rapporti sessuali. L’attrazione fisica giocherà un ruolo fondamentale se uscirete dal vostro ambiente quotidiano, programmerete vacanze e viaggi anche all’estero. Potreste intrecciare relazioni divertenti e cariche di passione.

Capricorno

Siete spinti a diventare polemici perché in questo mese troppe persone potrebbero tentare di mettervi in discussione. Non scegliete però lo scontro diretto, non tentate di imporre ad ogni costo il vostro punto di vista. Cercate di ammorbidire certe posizioni.

Acquario

Non vi lasciate influenzare troppo da situazioni che potrebbero creare impedimenti. Non affrontate i problemi con irruenza perché potreste ritrovarvi ansiosi e agitati oltre il dovuto e disperdere così la carica di energia che avete.

Pesci

Prosegue il trend positivo in campo professionale. Continuerete a dare il meglio di voi, mettendovi in evidenza e vincendo il confronto con gli altri. Importante però non pensare troppo al lavoro, ma concedere momenti di riposo alla mente e al corpo.

