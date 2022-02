l’oroscopo-di-branko-del-mese-di-marzo-2022:-le-previsioni-segno-per-segno

Inizia un nuovo mese e con lui una nuova fase di rinnovamento e positività. L’oroscopo e le previsioni per il mese di marzo 2022 di Branko. Quali saranno i segno più fortunati? Quali saranno, invece, i segni meno fortunati? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Branko mese di marzo 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko marzo 2022 : quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Branko. Che cosa riserverà il secondo mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

L’astrologo Branko, sul suo libro Calendario Astrologo 2022, ha dato le sue previsioni dell’Oroscopo marzo 2022 segno per segno. Eccole qui di seguito.

Ariete: Il 2 marzo 2022 ci sarà la prima Luna piena dell’anno e per il segno sono previsti molti movimenti nel campo delle passioni. Marte vi protegge sino all’equinozio di primavera, supportato da un ottimo Giove. Saturno invece spinge verso il successo e Mercurio invita a fare azioni importanti per risaltare.

Toro: Il mese di marzo 2022 è caratterizzato da scosse positive, le stelle sono in corsa, forse troppo e non riuscirete a stare dietro a tutti i cambiamenti. Dall’11 del mese Mercurio si congiunge a Saturno e cercate di tenere a freno la vostra vena polemica perché non vi porta da nessuna parte se non a farvi nuovi nemici.

Gemelli: Marzo vi accoglie con la Luna nel segno e apre una fase importante per affetto, famiglia e amore. Siete energici e positivi e mantenete lo stesso entusiasmo per il mese di Gennaio.

Cancro: Marte e Giove sono uniti in Scorpione e favoriscono la nascita di passioni travolgenti. Bene la sfera sentimentale che non era mai stata toccata così da vicino, forse oserete troppo ma la forza di Marte vi rigenera. Non trascurate la forma fisica e i piccoli disturbi.

Leone: IMarzo ha uno scenario opposto rispetto a quello dell’anno appena finito. L’elemento terra è forte e pronunciato: Sole, Mercurio e Saturno in Capricorno influenzano gli affari e la vita pratica. In casa però potrebbero esserci delle discussioni, non dimenticate di cercare il dialogo perché le liti non fanno bene alla salute.

Vergine: Le stelle in movimento sono innovative e disegnano nel cielo una rete solida per successo e fortuna. Segnate sul calendario i cambi di Luna che vi riguardano come il plenilunio del 2 e il novilunio del 17 oltre al primo quarto del 24.

Bilancia: Purtroppo potrebbero esserci delle tensioni in famiglia quindi è meglio aspettare Marte e l’influsso positivo di fine mese vicino all’amico Sagittario che riportano vivacità e positività anche all’amore.

Scorpione: Bellissima la Luna piena che vi invita ad amare. Ci sono anche Giove e Marte congiunti nel segno, un aspetto meraviglioso. Tuttavia attenzione all’ondata di gelo che porteranno Sole e Venere nella seconda parte del mese, possibili ostacoli difficili da superare.

Sagittario: Ogni tanto Saturno vi disturberà ma per il momento è ancora in posizione costruttiva. Tutti i single avranno occasioni per fare conoscenze stimolanti e interessanti e chissà se tra queste c’è l’anima gemella.

Capricorno: Il cielo di marzo è inedito perché il pianeta incontra Plutone. Mercurio arriva dopo la prima decade con novità nella professione.

Acquario: Ci saranno grandi progetti soprattutto per chi non si stanca mai di lavorare, prima o poi arriva il successo meritato. Attenzione all’aggressività di Marte negli affetti, possibile una crisi matrimoniale, Venere accorre in vostro aiuto dal 18.

Pesci: Il plenilunio in Cancro è positivo per voi che amate e siete ricambiati. Sbocciano sentimenti delicati come fiori con la Luna d’inverno ma questo cielo rischiara soprattutto la strada professionale, siete determinati e vincenti.

