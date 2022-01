l’oroscopo-di-branko-oggi-12-gennaio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022 ? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Ecco come andrà la giornata secondo il famosissimo astrologo. Le previsioni segno per segno e la classifica dei segni più fortunati oggi, 12 gennaio 2022.

Oroscopo Branko 11 gennaio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avete la testa tra le nuvole e non siete affatto motivati. Sul fronte pratico, siete timidi, ma d’altra parte il vostro morale non potrebbe essere migliore! Riprendere un passatempo che non consista in un’attività fisica farebbe al vostro caso.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il vostro talento da buon negoziatore è sulla strada giusta. Seguite il vostro istinto senza paura, per fortuna è dalla vostra parte. Non sarete a corto di riscontri oggi e la vostra energia si stabilirà in modo positivo. Sta a voi usarla con saggezza.

Oroscopo Branko 12 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci sono accordi da dirimere e scelte da effettuare senza aspettare oltremodo. Siete pronti! Avete un disperato bisogno di vacanze e di trascorrere un po’ di tempo da soli, per fare un bilancio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà nulla sul vostro cammino. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato, non esagerate con i piaceri della tavola.Oroscopo Branko 12 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se dovete lavorare oggi, avrete difficoltà a rimanere concentrati, il dialogo prenderà il sopravvento. I vostri impulsi vi impediscono di procedere da soli e questo è faticoso. Prendere un giorno di riposo sarebbe opportuno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le amicizie saranno evidenziate e costituiranno un fattore importante per la vostra realizzazione. Non siate così duri con voi stessi, anche se siete convinti che vi aiuterà a procedere più rapidamente. Attingerete alle vostre riserve. È tempo di riconsiderare vostri giudizi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Scenderete a migliori condizioni con chi vi circonda. È possibile ricevere una buona notizia per posta. Lo spirito di ottimismo prevalente vi trasmette un desiderio di fuga che porta a pericolosi eccessi di comportamento, in particolare sul fronte fisico.

Oroscopo Branko 12 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non trascurate il lavoro di ufficio, se volete evitare complicazioni inutili e costose. Se fate esercizio, sarete al top della forma e i vostri piccoli dolori scompariranno in men che non si dicano.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

