l’oroscopo-di-branko-oggi-14-marzo-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko Ariete: Stai, forse, perdendo tempo e gli obiettivi ti stanno sfuggendo di mano. Cerca di concentrarti di più e di trovare un equilibrio, che forse ti risulterà un po’ complicato. Con la pazienza e la calma tutto si risolverà, passo dopo passo!

Oroscopo Branko Toro: Sei determinato, sai bene quello che vuoi, ma ora hai un po’ di difficoltà. E forse troppe responsabilità. Non riesci a seguire il cuore, ma fai male: non devi reprimere i tuoi istinti, quello che senti. E desideri!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi sei molto intuitivo, in grado di trovare una soluzione a tutti i problemi. Chi ti sta attorno ti aiuta, forse, nei problemi complessi: ma non è detto. Cerca di fare affidamento solo a te stesso, alla tua forza!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Un consiglio: torna con i piedi per terra, cerca di allargare lo sguardo e di mantenere la calma. I tuoi pensieri stanno andando in una direzione, ma ricorda che hai degli obiettivi e devi fare di tutto per raggiungerli. La vita è un percorso a tappe!

Oroscopo Branko Leone: Ami qualcuno? Bene, lascialo libero. Non puoi metterlo in gabbia, reprimerlo: devi fidarti della persona che ti sta vicino. Che ne dici di pensare prima di agire? Non seguire sempre l’istinto, sbagli!

Oroscopo Branko Vergine: Cerca di ascoltare di più e di capire realmente quello che ti stanno dicendo. Non sei lento, hai solo bisogno di tempo per capire, per cambiare le abitudini!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Stai cercando il lato positivo in tutto, ma forse sai bene anche da solo che non è possibile. Sei alla disperata ricerca della verità, ma è il caso di prendere in considerazione tutte le possibilità. Solo così sarai in grado di fare una scelta ponderata (e si spera giusta!).

Oroscopo Branko Scorpione: Attenzione, forse qualcuno stravolgerà la tua quotidianità. Sei un po’ stanco, hai tante responsabilità: che ne dici di riposarti prima di riprendere in mano i tuoi progetti?

Oroscopo Branko Sagittario: Sei un po’ ansioso perché senti che chi ti sta vicino non è così sincero nei tuoi confronti. Hai notato qualcosa di strano, non sai più a chi credere. Non temere: tutto si risolverà!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Finalmente hai chiuso ogni porta al passato, ora devi solo dare spazio alla tua creatività. Sei brillante, hai tantissime idee originari: cerca di trasmettere questa passione alle persone che ti sono vicino, anche e soprattutto sul lavoro!

Oroscopo Branko Acquario: Di solito prendi tutto troppo sul serio, ma ora hai voglia di lasciarti andare alla leggerezza. Cerca di metterti in discussione, solo così sarai in grado di capire l’errore, di correggerlo e di andare avanti!

Oroscopo Branko Pesci: Sei pronto a tutto pur di difendere i tuoi progetti, le tue idee. Non sopporti i giudizi, ma sei forte e hai un ottimo umore. Cerca solo di fissarti dei limiti, gli eccessi non portano a nulla di buono!