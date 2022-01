l’oroscopo-di-branko-oggi-15-gennaio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 gennaio 2022 ? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Ecco come andrà la giornata secondo il famosissimo astrologo. Le previsioni segno per segno e la classifica dei segni più fortunati oggi, 15 gennaio 2022.

Oroscopo Branko 15 gennaio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ti senti particolarmente ottimista, anche se la giornata ti ha già portato qualche problema. La tua fiducia viene dal fatto che i tuoi amici e colleghi sostengono le tue idee. Nonostante ti trovi nella strada giusta, c’è comunque qualcosa che non va.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti è difficile comprendere se sei andato abbastanza in profondità, perché più scavi e più scopri. A un certo punto, dovrai pur finire le tue ricerche e metterle in pratica! È decisamente meglio ammettere che stai cercando in un abisso senza fondo, ed andare oltre.

Oroscopo Branko 15 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Anche se non te ne rendi ancora conto, la luce in fondo al tunnel della tua vita amorosa è sufficiente per darti il sorriso. Forse nella tua vita arriverà una persona inattesa, o ci sarà un cambiamento nella tua relazione. In ogni caso, la scelta è tua, dovrai solo capire come assaporarla al massimo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei diventato abilissimo a trovare il modo di far incastrare un po’ di tempo libero alla tua agenda fitta di impegni. Ma oggi potrebbe essere particolarmente difficile. Fortunatamente, alcune circostanze esterne potrebbero scombussolare le tue priorità, concedendoti un attimo di evasione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La tua grande autostima oggi potrebbe renderti temerario. Ma è solo ricordandoti di concentrarti sul tuo lavoro man mano che vai avanti, che potrai evitare di fare degli errori. Se sei convinto che tutto quello che stai per cominciare sarà perfetto, non farti illusioni.

Oroscopo Branko 15 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Hai fatto del tuo meglio per gestire ogni cosa nella tua vita, a tal punto che adesso batti la fiacca, anche perché ti rendi conto di non poter essere su tutti i fronti. Oggi il pendolo oscilla dall’altra parte e sei in piena forma per stabilire gli ultimi dettagli e passare al seguito.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): le tue idee in merito al tuo lavoro sono piuttosto fuori dall’ordinario. Ti stupisci di te stesso, perché non sembrano neanche idee tue. Sarà una conversazione nel corso della giornata che ti mostrerà immediatamente la loro provenienza, e ripensarci ti farà sorridere.Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):ti senti fiducioso anche se nel complesso sei stanco a causa delle ultime giornate che sono state particolarmente impegnative. Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le tue entrare, oppure diminuire le spese.

Oroscopo Branko 15 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo periodo sembra che tu non possa accordare la tua fiducia a nessuno, come se fossi il solo che fa attenzione alla qualità delle cose. Sicuramente sei un po’ difficile da accontentare e alcune tue esigenze sembrano quasi impraticabili, almeno per gli altri, visto che per te sono del tutto normali.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Senti che i tuoi piedi sono saldamente poggiati al suolo, ed oggi ti occuperai di qualcosa di complicato con il morale alle stelle. Ci si aspetta un cambiamento da parte tua, ma questo non ti turba perché sai bene dove vuoi arrivare. Approfittane per dare il massimo, non succede spesso di essere in forma smagliante come lo sei oggi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Stai cercando di trovare la persona giusta a cui poter raccontare le tue preoccupazioni. Sei un po’ frustrato perché hai l’impressione che nessuno se ne preoccupi, sebbene per te siano molto importanti. Se ti senti respinto, non perdere tempo a piangerti addosso. A tempo debito troverai la persona che, non solo saprà darti tutta la sua attenzione, ma proverà anche ad aiutarti.

The post L’Oroscopo di Branko oggi 15 gennaio 2022, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.