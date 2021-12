l’oroscopo-di-branko-oggi-17-dicembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Ecco come andrà la giornata secondo il famosissimo astrologo. Le previsioni segno per segno e la classifica dei segni più fortunati oggi, 17 dicembre.

Oroscopo Branko oggi 17 dicembre 2021 : Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Riceverete una buona notizia da qualcuno che conoscete. Entrate in contatto con loro senza paura, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Sarete più in sintonia con il vostro corpo rispetto al solito, è un’occasione per valutare la vostra dieta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Riceverete una buona notizia da qualcuno che conoscete. Entrate in contatto con loro senza paura, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Sarete più in sintonia con il vostro corpo rispetto al solito, è un’occasione per valutare la vostra dieta.

Oroscopo Branko 17 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il crescente ottimismo vi fa guardare positività. Le feste sono all’orizzonte. È necessario assicurarvi di non essere troppo duri con voi stesso. Avete consumato le vostre riserve.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non avrete il tempo per tirarvi indietro, dovrete agire in fretta! Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire per ricaricare le batterie.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non avrete problemi ad affermarvi e porrete fine ai rapporti malsani senza rimpianti! Dimostrate più senso nella vostra produzione di energia oggi e cominciate a ristabilire un maggiore equilibrio.

Oroscopo Branko 17 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vi verrà indirettamente chiesto di fare concessioni e ciò sarebbe nel vostro interesse, anche per stare al gioco. Dovreste riorganizzare la vostra vita quotidiana per stabilire un migliore equilibrio. Il contatto con l’acqua (nuoto, fare un tuffo, ecc. …) sarebbe molto utile.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi mobiliterete tanto per risolvere alcune questioni urgenti. Il vostro rendimento è formidabile oggi! È necessario trovare un equilibrio che si addica ai requisiti del vostro corpo: il morale e la salute fisica, l’attività e il relax, l’azione e il riposo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): I primi segni di successo che otterrete oggi vi danno impulso! Non cercate di accelerare, però! Siete in ottima forma per tutto il giorno, nonostante la mancanza di sonno che si sta accumulando. Essere stanchi non è una debolezza.

Oroscopo Branko 17 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete la possibilità di realizzare alcune promesse e sarete orgogliosi di voi stessi e di ciò che avete fatto. Non passate troppo tempo a parlare dei problemi di salute altrui, vi renderà ipocondriaci.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra intuizione vi guida nella giusta direzione. Ci sono festeggiamenti in vista, non declinateli! Avete bisogno di un cambiamento d’aria e di ricaricare le batterie in campagna. Concedetevi un po’ di tempo, siete troppo tesi.

The post L’Oroscopo di Branko oggi 17 dicembre, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.