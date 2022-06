l’oroscopo-di-branko-oggi-17-giugno-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko Ariete: la stanchezza sul lavoro si fa sentire, oggi non spazientirti se non tutta va come desideri. Recupero da domani, approfittane per rilassarti magari al mare.

Oroscopo Branko Toro: la giornata parte bene, sei maggiormente aperto e recettivo nei confronti degli altri. Attenzione però a qualche peccato di gola.

Oroscopo Branko Gemelli: il desiderio di cambiare attività di fa sentire ma devi sapere dove andare. Siediti e fai mente locale delle tue reali esigenze.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: in amore il periodo promette bene: se di recente hai conosciuto una persona carina non aver paura di lasciarti andare.

Oroscopo Branko Leone: sul lavoro la tua intraprendenza e voglia di fare saranno premiate! Ricorda però di riposarti, ogni tanto.

Oroscopo Branko Vergine: con la Luna in bell’aspetto quest’oggi le emozioni non mancheranno! Se ti piace una persona non esitare a farti avanti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: oggi l’umore è altalenante, non sai bene cosa vuoi e questo si ripercuote nelle relazioni con gli altri. Consiglio cautela, rifletti bene prima di esporti.

Oroscopo Branko Scorpione: oggi la stanchezza si fa sentire ma un netto recupero ci sarà già da domani. Nel weekend organizza qualcosa di bello con il partner.

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi hai una bella grinta! Approfittane per portare avanti dei progetti che sono rimasti in sospeso per troppo tempo, favoriti i contatti con nuove città.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: metti al bando la razionalità e cerca di stare lontano dai piccoli malintesi. Se la tua è una coppia stabile hai bisogno di movimentare le acque.

Oroscopo Branko Acquario: sul lavoro potresti ricevere delle inaspettate gratifiche, il tuo ego ne gioverà. Buon momento anche per il cuore, guardati intorno.

Oroscopo Branko Pesci: cerca di non alimentare inutili polemiche in famiglia, ultimamente sei piuttosto nervoso. Belle le emozioni che questo cielo regala ai cuori solitari.