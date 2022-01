l’oroscopo-di-branko-oggi-18-gennaio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 gennaio 2022 ? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Ecco come andrà la giornata secondo il famosissimo astrologo. Le previsioni segno per segno e la classifica dei segni più fortunati oggi, 18 gennaio 2022.

Oroscopo Branko 18 gennaio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Ariete

Non c’è niente di negativo che tu prenda nel migliore dei modi ciò che devi fare ora per prenderti più cura del tuo corpo. Forse è un sacrificio sotto molti aspetti, ma se lo prendi di buon umore, ti sarà più facile. Alla fine sarai felice di superare le tue paure.

Toro

Non pensare che ti sarà facile spiegare qualcosa che hai fatto e che non è del tutto corretto. Forse dovresti usare il tuo lato più comprensivo e persuasivo in modo che ciò che devi dire sia ricevuto con una certa comprensione. Dovresti almeno provare.

Gemelli

Saprai usare molto bene il tuo tempo affinché tutto ciò che hai tra le mani faccia un salto di qualità, soprattutto tutto ciò che ha a che fare con il lavoro intellettuale. In quel campo avrai un plus di attività. Ne varrà la pena.

Cancro

Se non sai come affrontare un problema violento con la tua famiglia o un amico, chiedi consiglio a qualcuno che è abituato a gestire problemi che hanno a che fare con le emozioni o la psicologia. Le tue istruzioni saranno essenziali.

Leone

Ogni volta che pensi a quella persona, certi dubbi ti assalgono perché non sai cosa pensare di loro, ma non è bene esserne ossessionati. Nota solo quali sono le sue reazioni e come si comporta nei tuoi confronti. Allora prenderai una posizione chiara.

Vergine

Le esperienze precedenti, in qualsiasi aspetto della tua vita, sono oggi una fonte di ispirazione per te e quelle che devi tenere a mente quando fai qualsiasi movimento. Guidati da loro e costruisci la tua realtà con solide basi.

Bilancia

Dai un’occhiata intorno a te e fissa il tuo interesse su cosa significa proteggere il tuo futuro in qualche modo. Ciò significa che cerchi di comportarti in modo intelligente con qualcuno che ha più potere di te. Non perdere tempo in altre cose.

Scorpione

Non dovresti esercitare critiche in modo spietato o insidioso con qualcuno che si aspetta di più da te. Forse che gli insegni qualcosa o che lo aiuti in qualche lavoro complicato. Sii al suo fianco senza alcuna condizione.

Sagittario

Non aspettarti che le cose professionali arrivino da sole perché niente arriva se non è con lo sforzo, qualunque esso sia. Forse è giunto il momento di rendersene conto e di intraprendere qualche avventura professionale. Ma tieni i piedi per terra.

Capricorno

Quello che intraprendi oggi sarà in linea con quelle cose che speri di ottenere presto e, naturalmente, la fortuna sarà dalla tua parte, quindi approfitta della giornata. Tutte le conversazioni saranno a tuo favore. C’è una buona corrente di comunicazione.

Acquario

Pensi che quello che hai raggiunto sia molto e non è incerto, ma ciò non significa che ti senti al di sopra di chiunque. Devi essere chiaro che l’orgoglio non è qualcosa che ti porta buoni risultati. Se agisci con arroganza, qualcosa fallirà.

Pesci

Un po’ di solitudine può farti bene, o almeno evitare troppo rumore o trambusto intorno a te all’inizio di questa settimana. In questo modo puoi svolgere più attività individuali che ti aiutano a concentrarti su ciò che ti interessa veramente.

The post L’Oroscopo di Branko oggi 18 gennaio 2022, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.