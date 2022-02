l’oroscopo-di-branko-oggi-19-febbraio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko 19 febbraio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Single Con queste stelle è difficile che non capiti un incontro ed è possibile anche trasformare una amicizia in qualcosa di più. Non accade nulla? Chiediti se stai facendo una vita troppo monotona. Probabilmente alcune situazioni di lavoro possono pesare e c’è chi non potrà dedicare tutto il tempo che desidera ai sentimenti: in questo caso, bisogna cambiare prospettive. Vita di coppia Anche le coppie forti dovranno cercare di affrontare e superare un piccolo problema tra lunedì e martedì: questa sarà una settimana speciale anche per chi decide di avere un figlio. Naturalmente, è ovvio, molto dipende dalle idee della coppia e anche dall’età, ma la voglia di mettersi in gioco c’è tutta. Professione Settimana stancante, ma in senso buono: ci sono nuovi progetti. La giornata di giovedì può già portare qualcosa in più. C’è una situazione astrologica favorevole per cui non bisogna buttare tutto all’aria per andare troppo di corsa, devi riparare qualche danno subito nel 2020.

Oroscopo Branko Toro: Single Piano piano si sistemano tante cose e questo significa che stanno per rinascere le emozioni più belle: tuttavia non posso dimenticare che questo febbraio è iniziato in maniera confusa e potresti anche essere rimasto disilluso da una persona. Ora, quindi, cerca di prendere tempo prima di decidere definitivamente sull’esito di una relazione.

Vita di coppia Anche le coppie più forti si sono trovate a parlare del futuro, forse per un problema di lavoro riguardante uno dei due: spesso si discute per i soldi. In questa settimana è possibile anche trovare un punto di accordo. Nel complesso, però, non mancano le tensioni, prudenza in particolare giovedì. Professione Se lavori con soci e con collaboratori bisogna sedersi a tavolino e trovare nuove strategie. Nulla deve essere affidato al caso e ogni mossa deve essere studiata con cura, soprattutto se riguarda le finanze. Uno dei, problemi del momento è proprio l’intesa con chi ti sta vicino.

Oroscopo Branko Gemelli: Single I sentimenti possono rinascere in questa settimana. È importante che essere attento e disponibile nei periodi che le stelle indicano come positivi a livello sentimentale, giocare in difesa è l’ultima cosa da fare. Recupero buono nella giornata di giovedì. Le nuove storie sono complicate dalla distanza o da terzi incomodi, ma a tutto c’è rimedio.

Vita di coppia È una settimana in cui pesano troppo le questioni di carattere economico. Mi auguro, però, che le coppie più forti non discutano tanto, anche perché questo è un oroscopo ottimo per chi desidera convivere, sposarsi, oppure, semplicemente, dopo una separazione ha voglia di ripartire alla grande. Professione Tutte le nuove idee vanno sviluppate al meglio, abbiamo un grande cielo anche in vista dei prossimi mesi, persino domenica potresti farti venire in mente una bella idea, visto che la Luna sarà nel tuo segno. Migliori soddisfazioni e opportunità arriveranno entro metà anno.

Oroscopo Branko 19 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Single Non escludo che tu possa innamorarti ancora, Venere giovedì inizia un transito positivo. È possibile che questa esplosione di emozioni riguardi anche qualcuno conosciuto da poco. Il fine settimana ti aiuta a riprendere quota: non dimentichiamo che in amore tu hai bisogno di fiducia, di serenità, di emozioni che adesso possono gradualmente tornare. Vita di coppia Se la coppia è ossidata dal tempo, uno dei due avrà voglia di tradire e questa persona potresti essere proprio tu.

Certo, le battaglie amorose sono ancora possibili, ma molto dipende dal vostro coinvolgimento. Se non ci sono grandi conflitti o problemi di orgoglio, venerdì si potrà capire bene come stanno le cose. Professione Sei reduce da un anno in cui Saturno opposto ha creato problemi: il successo arriverà in questo nuovo anno, hai la possibilità di cambiare situazioni di lavoro che non ti piacciono. È come se tornassi finalmente protagonista, ma bisogna lavorare da adesso.

Oroscopo Branko Leone: Single Hai concesso meno tempo ai sentimenti e questo non per colpa tua: sono stati troppi gli ostacoli e le difficoltà, anche nel lavoro. Liberati adesso anche di qualche fardello legato al passato e di qualche persona che non sopporti più. Intanto però i nuovi rapporti sentimentali sembrano essere diventati più complicati da gestire. Vita di coppia Non posso dire che questo mese di febbraio sia nato bene per le relazioni e il risultato finale dipende anche dal tipo di rapporto che stai vivendo.

Ma tranquillo: se esistono comprensione e affetto, ogni problema sarà risolto. È importante mantenere la calma: il periodo non è sempre semplice da gestire! Professione Non è il momento migliore per fare e disfare, anzi, potresti addirittura avere buttato albana una occasione pur di toglierti di dosso qualche seccatore. Attorno a te tutto sta cambiando: nuovi colleghi, un nuovo capo o il desiderio di andare altrove. Tutto questo, però, porta confusione.

Oroscopo Branko Vergine: Single È una situazione particolare per i sentimenti. Se il tuo cuore è solo da tempo, è probabile che ti servano almeno altre quattro settimane di tranquillità prima di tornare a pensare all’amore: non sono giornate particolarmente passionali. Se c’è una persona Sagittario o Pesci che in questi giorni non è particolarmente romantica, non è escluso che tu chieda chiarimenti. Vita di coppia Le coppie che sono agitate per vari motivi dovrebbero riuscire adesso a trovare un punto di accordo.

Chi si è sposato da poco potrà dare vita a progetti che avranno modo di realizzarsi prossimamente, diciamo entro l’estate. C’è confusione nell’aria e non sempre la responsabilità è tua. Professione Le cose da fare non mancano e pare che da qualche tempo tutto sia un po’ più difficile da ottenere. Lunedì sarà una giornata interessante per chiarire qualcosa che non va. Purtroppo nel corso degli ultimi mesi non tutti sono stati dalla tua parte. Attenzione con i segni del Cancro e del Toro.

Oroscopo del 19 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Single Qualche dubbio, ma solo all’inizio della settimana: per il resto, via libera. I rapporti con i segni dell’Acquario o dei Gemelli possono diventare ancora più interessanti. Tu comunque non chiudere le porte all’amore di nessuno, adesso: purtroppo è come se in questi giorni tu dovessi dubitare del tuo desiderio di amare, mentre abbiamo stelle interessanti! Vita di coppie Le storie profondamente in crisi non recuperano, ma c’è la possibilità di andare oltre.

Se invece intendi progettare qualcosa di importante con la persona che ami non temere: possiamo parlare di un 2021 fertile. C’è bisogno di aria nuova per rinvigorire un rapporto stanco. Attenzione alle spese, si discute spesso per i soldi. Professione Non bisogna esagerare con gli investimenti. Questo non tanto perché il periodo attuale sia difficile, quanto perché stai trascinando dal 2020 molte complicazioni. Ci sarà una chiamata, qualcosa di importante, la definizione di un nuovo ruolo.

Oroscopo Branko Scorpione:Single Non è facile mantenere la calma. Devi tenere presente che hai una grande voglia di amare, ma anche molta paura di incappare in qualche errore. Per gli Scorpione che vogliono comunque rimettersi in gioco, da giovedì Venere tornerà favorevole: si aprono due settimane promettenti. Adesso, però, potresti farti cercare, anziché dare la caccia a qualcuno. Vita di coppia Marte incita alla lotta e non è il caso di mettersi contro qualche parente. Giornate come quelle di giovedì e venerdì sono da affrontare con attenzione.

In generale, comunque, il nuovo transito di Venere sarà favorevole anche per le coppie di lunga data, ma anche i separati potranno ottenere qualcosa di più. Professione Chi ha una attività che è rimasta ferma per molto tempo inizierà a ricevere buone notizie e da metà marzo ci saranno anche buone opportunità. Devi sempre tenere in mente che stai costruendo qualcosa di solido, ma dal punto di vista finanziario ci sono ancora molte lacune.

Oroscopo Branko Sagittario: Non puoi trascinare storie che non senti, un po’ perché tu sei sempre sincero con te stesso e con gli altri e un po’ anche perché Venere inizia un transito controverso. Se in certe giornate vivrai dei ripensamenti non sarà un caso, perché soprattutto dopo venerdì l’amore chiede chiarezza e anche tu non ti sentirai più in grado di stare con un piede in due staffe. Vita di coppia Ci vogliono tatto e tanta diplomazia anche nei rapporti con i parenti.

Se devi definire qualcosa di importante a metà settimana, le possibilità di ottenere buoni risultati sono maggiori. Ottimo cielo per le coppie nate da poco, che possono sposarsi oppure convivere. Il 2021, con Giove favorevole, è anche un anno fertile. Professione È probabile che ci siano più impegni e che in qualche modo tutto si rimetta in gioco. D’altronde tu hai una grande qualità, quella di saperti impegnare su più fronti. Sei sempre pronto a cambiare, a modificare traiettoria, e questo non può che aiutarti quando ci sono momenti di crisi.

Oroscopo del 19 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Single II fatto che Venere torni favorevole è di buon auspicio per il tuo segno zodiacale. È vero che sei sempre prudente e attento nelle relazioni, ma cerca di lasciarti andare, anche perché ci avviciniamo a un marzo ricco di prospettive. Chi vive un amore troppo lontano, fisicamente o psicologicamente, deve cercare di accorciare le distanze. Vita di coppia Sarebbe bello per te, se in questo periodo stai vivendo una storia importante, cominciare a pensare a un progetto da realizzare in coppia, che potrebbe rafforzare il legame, l’amore e il desiderio di stare insieme.

La settimana nel complesso è positiva. Solo i primi giorni sembrano un po’ sottotono. Professione Di solito sei puntuale, ma non è escluso che lunedì e martedì ci sia qualche piccolo battibecco per un ritardo. Gli eventuali incontri, anche per motivi di lavoro, non presentano rischi degni di nota, ma sarebbe comunque meglio lavorare sulle certezze, soprattutto dopo venerdì.

Oroscopo Branko Acquario: Single Spero che nelle ultime tre settimane ci sia stato un incontro, qualcosa di emozionante. Hai una grande voglia di rimetterti in gioco anche a livello sentimentale: molto dipende dalla tua età e dalle esperienze del passato, ma non dimenticare che tutto è possibile nella vita e a te le sorprese piacciono. E anzi, ami anche le piccole trasgressioni.

Vita di coppia Sarebbe il caso di affrontare tutti i malintesi. Le coppie che stanno insieme da tempo, inoltre, dovrebbero cercare anche di ritrovare un po’ di attrazione fisica. Quelli che, infine, avevano lasciato il certo per l’incerto non torneranno sicuramente sui propri passi con queste stelle rivoluzionarie. Professione È forte il desiderio di cambiare, ma bisogna capire che cosa si può fare davvero per evadere dalla routine. I lavoratori autonomi sapranno meglio come agire, i dipendenti potrebbero pensare di prendersi una pausa per riflettere e allontanarsi dai problemi per qualche tempo.

Oroscopo Branko Pesci: Single È un oroscopo in crescita positiva. Il fatto che Venere sia nel tuo segno zodiacale a partire da : giovedì è certamente di buon auspicio, anche per quanto riguarda gli incontri. Intanto, per questa settimana, punta alle giornate migliori: a questo proposito, non posso escludere che già dagli inizi della settimana le relazioni diventino importanti e gli incontri intriganti.

Vita dì coppia Non tutti sono riusciti a superare la crisi di I fine 2020. Chi ci è riuscito, però, ora ritrova serenità. Il tuo cielo non presenta influssi contrastanti, anzi: se c’è stata una separazione ora accetti quello che è accaduto e, anziché ’ aspettare che qualcuno torni, pensi che sia molto più utile iniziare nuovi percorsi. Bene così. Professione Entro la metà di marzo potrà arrivare una buona novità. Ricordiamo che idee e progetti in primavera saranno favoriti. Anche gli studenti dovrebbero pensare a nuovi indirizzi e a occasioni che sono mancate nel corso dell’anno scorso. Tutto riparte, anche se lentamente.