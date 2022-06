l’oroscopo-di-branko-oggi-21-giugno-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko Ariete: Parte con il piede giusto la giornata. Sul lavoro non pensare alle cose andate storte.

Oroscopo Branko Toro: Mattinata di pausa, ma pomeriggio in attivo. Non trascurate l’alimentazione.

Oroscopo Branko Gemelli: Emozioni in recupero, quindi è il momento di attivarsi. In lavoro si continua nonostante particolari vicissitudini.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Nei prossimi giorni l’amore vi sorriderà, merito di una situazione astrale in vostro favore. Opportunità anche di lavoro in vista.

Oroscopo Branko Leone: L’amore non è più importante dell’amicizia in questo periodo, sul lavoro faticate a tenere il ritmo.

Oroscopo Branko Vergine: Nell’amore lasciatevi andare, non tenete il freno a mano. Il lavoro è sfibrante in queste settimane.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Forse non è il momento giusto per innamorarsi, non cercate di sforzare le cose. Prendetevi un viaggio, staccate la spina.

Oroscopo Branko Scorpione: Cercate di gestire i vostri sentimenti. Riservate le vostre energie, sul lavoro, per il futuro.

Oroscopo Branko Sagittario: Fate chiarezza con i vostri sentimenti, c’è qualcosa che non va. Ci saranno delle promozioni per il prossimo anno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La Luna è nel vostro segno. Il lavoro scorre regolare.

Oroscopo Branko Acquario: Lasciate passare il passato per poter finalmente vivere il presente. Il lavoro inizia a farti sentire stanca.

Oroscopo Branko Pesci: Per l’amore non è ancora il momento giusto, è ancora molto lontano: ma non perdete la speranza. Il lavoro è quello che volevate ma qualcosa in più è quello che sognate.