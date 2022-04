l’oroscopo-di-branko-oggi-23-aprile-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko 23 aprile 2022: le previsioni

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo. Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi, che avete solo un desiderio, essere da soli e ne avrete davvero bisogno. È il momento di impegnarvi in un dialogo difficile. La situazione si risolverà in un ambiente tranquillo e senza conflitti

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra testa è tra le nuvole e la vostra distrazione vi aiuta a fuggire dalla routine quotidiana. Vi vengono alla mente delle idee e sarete tentati di agire. troppo prematuramente e senza dosare prima le vostre forze. È necessaria un po’ di moderazione!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Concentratevi sulla stabilità e sulla fiducia oggi, finalizzate le cose, in particolare con i familiari. La vostra impazienza di sviare dai sentieri battuti vi rende temerari. Fate attenzione alle articolazioni.

Oroscopo Branko 23 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’atmosfera sarà tranquilla. Vi avvicinerete a nuovi piaceri senza perdere il senso dell’orientamento. Vi sentite sotto attacco per migliorare il vostro stile di vita. Pensate a una dieta più equilibrata anche.

Leone (23 luglio – 23 agosto): È il momento di considerare la possibilità di un grande cambiamento… Le vostre ambizioni sono sane, procedete così. Una sensazione di mancanza porterà ad un passeggero momento di stanchezza. Una cura di vitamine sarà la benvenuta per mantenere il corpo attivo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dovrete prendere un impegno se volete che i vostri piani procedano senza problemi – adottate una visione a lungo termine. I muscoli che avete allenato di recente si faranno sentire – rallentate e rilassate il vostro corpo.

Oroscopo Branko 23 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La giornata sarà dominata da discussioni con gli altri, che presenteranno un’opportunità! Oggi siete al top della forma e gestirete con cautela le vostre dinamiche. Se vi attenete all’essenziale, risolverete le questioni in modo efficace.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le vostre idee sono più chiare per ciò che concerne i vostri nuovi progetti. Il vostro atteggiamento disinvolto nei confronti della salute e dello stile di vita dovrebbe farvi riflettere. Non dormite bene.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Gli alti e bassi che state vivendo vi irritano particolarmente. Avrete bisogno di compiere uno sforzo per relativizzare le cose, ma ci riuscirete

Oroscopo Branko 23 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non avrete paura di assumere rischi e non vi farete scrupoli nel farlo. Fate le cose a modo vostro. Fate bene a confrontare con il passato per fare un bilancio. Ma non soffermatevi troppo su un sentimento di colpevolezza.