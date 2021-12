l’oroscopo-di-branko-oggi-23-dicembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Ecco come andrà la giornata secondo il famosissimo astrologo. Le previsioni segno per segno e la classifica dei segni più fortunati oggi, 23 dicembre

Oroscopo Branko 23 dicembre 2021 : Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete distratti e non proprio motivati ad agire. Il vostro senso pratico è in calo. La vostra forma celebrale è al massimo! Sarebbe bene dedicarvi a un passatempo che non implichi l’uso dei muscoli.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I passi che compirete oggi otterranno risultati. È il momento di formalizzare le cose! Siete tornati al top della forma e sarà facile abbandonare una cattiva abitudine.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La fortuna farà miracoli per il vostro ottimismo e per quello di chi vi circonda. Siete in buona forma. Continuate con gli sforzi che avete iniziato a fare con la vostra dieta e tutto andrà bene.

Oroscopo Branko 23 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non avrete il tempo necessario per prendere un po’ di distacco, bisogna agire subito. Mettetevi al riparo delle correnti d’aria o delle variazioni di temperatura. Avete bisogno di dormire.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sapete che state andando nella direzione giusta, affermate la vostra posizione senza esitare ma senza aggressività. State egregiamente osservando abitudini salutari e il vostro livello energetico si sta stabilizzando. Approfittatene per fare un bilancio di salute.

Oroscopo Branko 23 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non fidatevi delle opinioni superficiali che avete sentito, ma verificatele. La vostra forza morale e il vostro coraggio compenseranno la vostra mancanza di energia. Non dormite a sufficienza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siete nel bel mezzo dell’azione, ed è rivitalizzante. Alla fine dovrete comunque prendere una pausa. Vi manca la motivazione per prendervi cura di voi stessi, ma resterete in buona forma se non esagerate.

Oroscopo Branko 23 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le vostre idee si schiariscono, ecco arrivata l’ora di prendere una decisione che vi impegna a lungo termine. Potreste soffrire di un disturbo digestivo, un po’ di movimento sarebbe un bene, praticate dello sport!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete più efficaci, escludendo il superfluo. L’entusiasmo vi porterà a consumare tanta energia, quindi moderate i vostri impulsi ed evitate di spingervi al limite.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete bravi a capire i problemi di coloro che vi circondano. Cercate di non essere troppo duri nei consigli che date. Siete maggiormente in grado di controllare la vostra sensibilità e ricevere una sferzata di energia. La vostra forma fisica sta migliorando, visto che gestite le riserve al meglio.

The post L’Oroscopo di Branko oggi 23 dicembre, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.