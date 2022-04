l’oroscopo-di-branko-oggi-25-aprile-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro radar emotivo vi rende incredibilmente consapevoli e selettivi… C’è così tanto da fare intorno a voi che vorreste solo una cosa: allontanarvi da tutti…ne avreste bisogno. Le vostre attitudini naturali e il conseguente successo potrebbe creare intolleranza negli altri

Toro (21 aprile – 20 maggio): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il vostro modo di esprimere le cose potrebbe farvi sembrare impertinenti, ma sormonterete alcune barriere interessanti nel contempo. Il vostro coraggio da i suoi frutti. Avete tendenza a fare troppo. Attenti alle lesioni accidentali oggi. I vostri sforzi non vi scoraggiano.

Oroscopo Branko 25 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Giove vi guida nella direzione giusta e avrete ispirazione per portare a termine le questioni attuali. Nonostante tendiate a pensare troppo, riuscite a mantenere una visione equilibrata. Prendete una boccata d’aria fresca, un modo alternativo per una fuga psicologica.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’intervento di un collega vi aiuterà a completare un progetto in corso che si è rivelato pesante. Fareste meglio a buttarvi il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere. Vi sentite molto illuminati oggi, mentre fiancheggiate gli altri e le loro idee

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete. Siete più ottimisti e chi vi circonda lo nota… È un’opportunità di sentirvi davvero utili

Oroscopo Branko 25 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete in grado di migliorare la vostra situazione. La vostra visione sarà più obiettiva. Le vostre attività saranno suscettibili di usare le vostre riserve con colpi estenuanti. Assicuratevi di gestire correttamente le vostre riserve per mantenere le distanze.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vita familiare è in cima alle vostre priorità di oggi. Siate umili e limitate i vostri giudizi. Non fate nulla di troppo impegnativo fisicamente, state mettendo la barra troppo in alto. Ascoltate quello che vi dice il vostro corpo invece di scoprire i suoi limiti attraverso tentativi ed errori!

Oroscopo Branko 25 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in vista. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vecchi ricordi riaffiorano. Vedete fino a che punto siete arrivati e i vostri dubbi svaniscono. Pensate al futuro. Troverete difficile essere ragionevoli oggi… Pianificate di riposare domani. I vostri livelli di energia sono eccellenti e questo vi fa andare avanti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.