l’oroscopo-di-branko-oggi-26-gennaio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko 26 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Puntate sulla stabilità e la fiducia oggi, consolidate le cose con i vostri cari con la franchezza. Sarete in eccellente forma generale, ma contenete l’assunzione di dolci e migliorerete la vostra energia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non lasciate che gli altri si occupino delle vostre faccende personali o le cose potrebbero andare male. Degli eccessi di nervosismo sono in vista, anche se non volete temporizzare, dovreste, solo per mantenervi a una certa distanza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Oroscopo Branko 26 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Rischiate di apparire troppo preoccupati dei vostri interessi, dovete proprio cercare di rilassarvi. Siete oberati di lavoro, ma la prospettiva di rallentamento vi sembrerà peggiore che continuare di questo passo – cercate di bilanciare le cose

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Tutto andrà bene oggi, finché nessuno verrà a piangere sulla vostra spalla – non sarete dei più pazienti! Potreste facilmente fare un danno oggi, fate attenzione a non fare movimenti goffi.

Oroscopo Branko 26 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Investite di più nel vostro rapporto, ma attenti a non limitarvi a voi stessi su discussioni pratiche. Dimostrerete il vostro impegno, ma potreste essere criticati per non essere abbastanza romantici.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potreste ricevere un sacco di telefonate oggi… I contatti sono buoni. Non esitate a negoziare e andare nei dettagli. Dei momenti di stress sono previsti, calmatevi e seguite le vostre priorità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Oroscopo Branko 26 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non prendete decisioni irreversibili oggi, avete innanzitutto bisogno di vedere con maggiore chiarezza. Siete in ottima forma e sarete in grado di trasformarlo in un asso nella manica. Non tutti saranno in grado di tenere il passo accanto a voi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Uscirete indenni dai conflitti in corso intorno a voi e siete proprio voi ad appianare questi conflitti. Ben fatto! Il contatto umano sarà il miglior modo per rilassare la vostra mente.

