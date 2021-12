l’oroscopo-di-branko-oggi-27-dicembre,-le-previsioni-segno-per-segno

ARIETE

Ci sono molte possibilità che qualcuno ti chieda il tuo consiglio, e sarà molto equilibrato poiché sarai in grado di vedere con grande obiettività ciò che sta accadendo, perché apprezzerai molti aspetti al di là di ciò che si vede in superficie. Avrai ragione.

TORO

È giorno per lasciare il divano e muovere il corpo. Se non ti dedichi a fare uno sport troppo seriamente, almeno non stare a casa e lasciati trasportare dalla pigrizia perché una vita sedentaria non ti si addice per niente e meno ora con certi eccessi commessi.

GEMELLI

Un pasto o un incontro con qualcuno che ti piace davvero diventerà un interessante scambio di idee che ti attiverà mentalmente. Sarà molto confortante e anche piacevole. Sarai in grado di spiegare qualcosa che ti è successo e che ti schiarirà molto la mente.

CANCRO

Sentirai la generosità nel tuo cuore e questo ti spinge a dare una nuova opportunità a qualcuno che ti ha deluso, magari in una questione in cui il personale e il professionale si mescolano. Non ti è piaciuto come si è comportato, ma gli darai la possibilità di rettificare.

LEONE

C’è una limitazione emotiva che sei disposto o disposto a superare perché il dolore che l’ha causata inizia a scomparire. È una ferita che si sta chiudendo gradualmente, con pazienza e tempo. Oggi fai un passo verso quella rigenerazione.

VERGINE

Non chiudere la porta per ricontattare un amico che non è più così presente nella tua quotidianità. È vero che non capisci molto bene quella distanza, ma potresti dover analizzare alcuni dei tuoi atteggiamenti del passato.

BILANCIA

Hai avuto una riunione che hai dovuto gestire emotivamente con grande cura e che può avere il suo tributo su di te oggi e potresti trovarti con un crollo. Ma non durerà a lungo, dal momento che andrai avanti senza fare alcun passo indietro.

SCORPIONE

Le emozioni sono contagiose e se cerchi di sforzarti e di essere di buon umore oggi, anche le persone più vicine a te si troveranno più ispirate, amichevoli e comunicative. Alla fine potrai goderti un momento di intimità molto intenso.

SAGITTARIO

Non puoi lasciarti contagiare dal pessimismo di chi vede tutto nero o non trova speranza in nulla. È vero che ci sono cose complicate, ma non è per questo che dovresti lasciarti penetrare dentro quello sguardo.

CAPRICORNO

Non scappare da quei problemi in cui hai reali responsabilità. Il modo migliore per risolverli è affrontarli e tu lo sai bene. Ora è il momento di farlo, anche se ciò significa che non sarai in grado di risparmiare così tanto denaro.

ACQUARIO

Oggi ci sono arie di rinnovamento, voglia di cambiare qualcosa, anche se sono piccoli dettagli ed è che una persona che hai conosciuto relativamente di recente e magari attraverso i social ti incoraggia a darti quelle opportunità. Energia in aumento.

PESCI

Non ti è piaciuto il loro atteggiamento e parlerai molto seriamente con una persona che ha suscitato un certo clamore intorno a te rivelando qualcosa che volevi fosse riservato alle persone a te più vicine. Se ti chiede perdono, accettalo, ma stai lontano da lei