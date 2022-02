l’oroscopo-di-branko-oggi-28-febbraio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko 28 febbraio 2022 : Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Ti senti messo da parte ed escluso? Forse è così, ma oggi non hai tempo per pensarci. Anzi, devi cercare di rimediare agli errori e di non infrangere le regole!

Oroscopo Branko Toro: Oggi ti senti un po’ perso, non sai bene come finire una cosa che hai cominciato e sei distratto. Cerca di concentrarti sulla realtà, non sui sogni! Per quello c’è tempo!

Oroscopo Branko Gemelli: Vuoi essere indipendente sul lavoro, ma devi cercare un equilibrio anche in famiglia. Cerca di capire cosa succede intorno a te e di restare in sintonia con chi ti sta vicino!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sei stanco, hai tante domande e forse poche risposte. Non sai bene da dove partire, ma forse è il caso di capire che stai lavorando su un progetto importante. Mantieni la calma, sii prudente e paziente: tutto andrà per il verso giusto, ma tempo al tempo!

Oroscopo Branko Leone: Oggi vorresti dire al mondo quello che pensi, ma forse ti renderai conto che non è certo la cosa giusta da fare. Cerca di trovare il positivo in tutto, ma non cadere nelle trappole e nelle provocazioni!

Oroscopo Branko Vergine: Stai vivendo delle belle emozioni, ma attenzione ai progetti che hai in mente. Oggi cerca di stare tranquillo: puoi anche rimandare una riunione o un incontro, non sono così importanti!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di riprendere in mano la tua vita, di tenere tutto sotto controllo. Devi ritornare il protagonista e puoi farlo visto che le persone che ti sono accanto sono tue complici!

Oroscopo Branko Scorpione: Ti senti invincibile, ma forse è meglio trovare un equilibrio. Cerca di mantenere il senso della misura e di concentrarti sui problemi, non puoi far finta di nulla!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei molto sensuale, vuoi lasciarti andare. Occhio, però, con chi lo fai perché potresti pentirtene. Cerca di individuare le persone giuste!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Tu ami la bellezza, tutto ciò che è piacevole, elegante. Ora cerca di lasciarti andare alle emozioni, anche se forse sei un po’ in tensione e nell’aria c’è agitazione!

Oroscopo Branko Acquario: Devi metterti in testa una cosa: non puoi fuggire per sempre dal passato, devi cercare di lasciarti trasportare dai ricordi!

Oroscopo Branko Pesci: Buone notizie dal punto di vista economico, la giornata sarà movimentata in senso positivo. Forse i risultati non sono come speravi, ma meglio di niente!