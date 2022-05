l’oroscopo-di-branko-oggi-28-maggio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi l’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Anche la persona a te più vicina potrà sentirsi schiacciata, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Sarai chiaro, netto e preciso nel prendere la tua decisione. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): hai di nuovo quell’espressione imbronciata che non ti si addice per niente. Cosa c’è che non va questa volta? Recentemente hai subito molta pressione, e il tuo morale ne ha risentito. Hai i tuoi buoni motivi per lamentarti ma devi continuare a pensare positivo e impiegare la tua energia in maniera costruttiva.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): agirai in un modo più determinato e discreto del solito. Le cose ci metteranno del tempo per arrivare e dovrai fare un compromesso sul lungo termine. Per poter raggiungere i tuoi scopi, dovrai escogitare qualcosa, e soprattutto ti servirà del tempo per dimenticare qualcuno che ti ha voltato le spalle nel momento del bisogno, questa non è la giornata giusta per cercare noie!

Oroscopo Branko 28 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Tutelarti nel corso di questa giornata ti permetterà di trascorrere un buon momento con i tuoi cari questa sera. Per fortuna non avrai nessun motivo di dissimulare le tue emozioni o di reprimere le tue voglie perché ti sentirai nel contesto perfetto per esprimerle al meglio. Potrai godere di una sensazione di fiducia e sicurezza reciproche.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell’attenzione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta, ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. La tua attitudine posata e rassegnata ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di molti aggiustamenti da parte tua.

Oroscopo Branko 28 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ti sei alzato con il piede giusto, ma a che serve se tutti ti sembrano di pessimo umore? Invece di cercare di aggiustare qualcosa, fai piuttosto un passo indietro, in veste di osservatore. Rimanda le tue azioni a un altro momento, quando sentirai che la tua cerchia è più ricettiva.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti piacerebbe un po’ meno complessità, anche se attualmente hai dei desideri che potrebbero rendere la tua vita piuttosto caotica. Pur riuscendo ad esprimere molto bene quello che provi, il tuo messaggio potrebbe essere mal interpretato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): l tuo approccio pragmatico di oggi ti incoraggia a perfezionare i tuoi progetti per i giorni a venire. Adesso che il tuo spirito è molto più sereno rispetto ai giorni scorsi, avrai probabilmente un ‘agenda fitta di impegni. Non hai bisogno di raggiungere subito i tuoi obiettivi, comincia piano piano e accelera in maniera progressiva nel corso dei prossimi giorni.

Oroscopo Branko 28 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): al lavoro qualcuno ti troverà un po’ maniacale. Stai facendo di tutto per restare rigoroso e preciso, ed hai ragione, perché sai che una buona organizzazione, la cura dei dettagli e la determinazione pagano. Invece a casa ti sentirai alquanto imprevedibile. La routine ti va stretta, hai bisogno di un po’ d’avventura.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa giornata dovrebbe svolgersi piuttosto tranquillamente se manterrai l’attenzione. Sei fiducioso rispetto a una decisione importante sopraggiunta negli ultimi giorni, ma non vuoi farti portare troppo lontano. Non essere cocciuto in merito alle tue esigenze. Lasciare spazio agli altri affinché possano esprimersi può fare realmente la differenza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Una cosa è essere sicuri di sé, un’altra è essere ciechi e disconnessi dalla realtà. Se cerchi costantemente di dimostrare che hai ragione, la cosa potrebbe rivoltarsi contro di te. Se sei a due passi dalla vendetta, ricordati che non c’è alcun bisogno di umiliare nessuno per raggiungere la cima.