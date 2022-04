l’oroscopo-di-branko-oggi-29-aprile-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 29 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Ecco come andrà la giornata secondo il famosissimo astrologo. Le previsioni segno per segno e la classifica dei segni più fortunati oggi, 29 aprile 2022.

Oroscopo Branko 29 aprile 2022: le previsioni Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata parte con il piede giusto: hai molta energia e voglia di fare, sfruttala per dar forma ai tuoi progetti. Oroscopo Branko Toro: Sei una persona testarda, ricorda però che alle volte è bene fidarsi di una persona cara. Stai lontano dalle polemiche. Oroscopo Branko Gemelli: La tua creatività ti darò una grande mano sul lavoro. In amore invece un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Cancro, Leone e Vergine Oroscopo Branko Cancro: Sei una persona sensibile, questa dote ultimamente è molto apprezzata e riesce a farti emergere all’nterno della tua cerchia. Oroscopo Branko Leone: Oggi cerco l’affetto della tua dolce metà, anche se sei molto determinato in certe giornate hai bisogno di sentirti accolto. Oroscopo Branko Vergine: Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più, favoriti i sentimenti: lasciati andare! Bilancia, Scorpione e Sagittario Oroscopo Branko Bilancia: Sei una persona equilibrata ma quando perdi la pazienza non c’è niente che tenga! Attenzione a non esagerare. Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei un po’ sottotono, cerca di non alimentare polemiche e fai lo stretto necessario. Oroscopo Branko Sagittario: Favoriti i legami sociali, il tuo è un segno che ama stare a contatto con gli altri e quest’oggi potresti ritrovarti ad essere protagonista. Capricorno, Acquario e Pesci Oroscopo Branko Capricorno: Non lasciare che gli impegni di lavoro ti assorbano, forse proprio per questo oggi hai una grande voglia di evasione e relax! Oroscopo Branko Acquario: Se sei in coppia da tempo oggi potrebbero esserci degli attriti, attenzione alle parole! Recupero da questa sera! Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di metterti in gioco e di progettare il lavoro dei prossimi mesi. Sii fiducioso e datti da fare, le risposte non tarderanno ad arrivare!

