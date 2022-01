l’oroscopo-di-branko-oggi-3-gennaio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 gennaio 2022 ? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Ecco come andrà la giornata secondo il famosissimo astrologo. Le previsioni segno per segno e la classifica dei segni più fortunati oggi, 3 gennaio 2022.

Oroscopo Branko 3 gennaio 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete immersi nei vostri obblighi, non lasciatevi coinvolgere totalmente da essi. Dovrete forzare per avere un po’ di tempo per voi stessi. La vostra riflessione vi sollecita, a ragione, a prendere tempo per rilassarvi, procedendo nel contempo ai vostri pensieri profondi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi, che avete solo un desiderio, essere da soli e ne avrete davvero bisogno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il vostro istinto non si sbaglia, alcuni cambiamenti positivi stanno arrivando e sarete supportati. Ne avrete abbastanza del lavoro e sentirete un forte bisogno di trascorrere del tempo all’aria aperta. Non resistete a questo desiderio, non vi farà altro che bene.

Oroscopo Branko 3 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): State per raggiungere il successo nei vostri progetti con vero e proprio ottimismo. Siete tornati in forma ed avete la necessaria sicurezza per affrontare ciò che deve essere affrontato. Non perdetevi in parole inutili.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Troverete più facile esprimevi ed essere più rilassati in generale. Approfittatene per sistemare faccende con chi vi circonda. Avete davvero bisogno di rilassarvi – perché non andate a vedere uno spettacolo?

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Oroscopo Branko 3 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ci sarà troppa agitazione intorno a voi. Non disperdetevi troppo. I vostri desideri sono in linea con la realtà e avete un buon equilibrio di vita in generale. Tutto ciò che serve è un po’ di sport.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non preoccupatevi troppo di cose per cui non potete fare nulla – siate pronti a vivere veramente, a ad approfittarne della vita. Respirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le modifiche stanno per mettersi in atto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Tutto andrà bene oggi, finché nessuno verrà a piangere sulla vostra spalla – non sarete dei più pazienti! Potreste facilmente fare un danno oggi, fate attenzione a non fare movimenti goffi.

Oroscopo Branko 3 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Troverete l’atto di perdonare più liberatorio di quanto pensiate. La vostra irritabilità verso la mancanza di tatto degli altri rivela in realtà il nodo di cui dovete tener conto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.