l’oroscopo-di-branko-oggi-5-aprile-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete

Sarà una giornata molto intensa, perché tante persone ti conosceranno e riceverai messaggi pieni di affetto ed empatia. Divertiti rilassato, senza fretta e con il meglio dei tuoi sorrisi. Te lo meriti e lo sai. È tempo di assaporare tutti quei segni d’amore. Se hai delle lamentele sulla tua vita amorosa, Ariete, oggi è il giorno per parlare. In effetti, oggi richiede solo totale onestà e schiettezza in tutte le aree. Puoi aspettarti di confrontarti con “l’altro”, che sia il tuo coniuge o collega, sulla base della verità e della rettitudine. Stai certo che comanderai la sua attenzione! Fai attenzione che il peso delle tue parole non superi quello dei tuoi pensieri.

Toro

Una giornata un po' atipica, in cui ti renderai conto che a volte ciò che è brutto o ciò che pensi sia negativo, non è poi così male e si scopre che apre possibilità per migliorare alcuni aspetti della tua vita. Rifletti su questo e vedrai che puoi ottenere il meglio da te stesso.

Gemelli

La tua immagine ti preoccupa perché sta arrivando il bel tempo e pensi di poterlo migliorare e la verità è che hai ragione. Non si tratta di fare qualcosa di oltraggioso in alcun modo, ma si tratta di prendersi più cura della propria dieta. Anche l’esercizio non farà male. È probabile che oggi le persone siano alquanto irritanti, Gemelli. È come se niente fosse abbastanza buono e nessuno sembra sapere esattamente cosa vuole. Regnerai sovrano in questo labirinto di palesi conflitti e insoddisfazione. Potrebbe anche esserti chiesto di intervenire e ripristinare l’ordine. Se il conflitto è interno, vai avanti. Ma procedi con cautela se ti viene chiesto di essere lo sceriffo in ufficio!

Cancro

Ci sono alcune persone che sono molto consapevoli di te ed è qualcosa che dovresti tenere a mente. Chi ti osserva sta cercando di vedere le tue possibilità in qualcosa legato agli studi o ai corsi. Sarà un’opportunità. Non nasconderti, non essere timido. Quando ti sei svegliato questa mattina, potresti aver sentito un umore opprimente nell’aria. Sfortunatamente, è probabile che quella foschia di incomprensioni e conflitti duri tutto il giorno. Tuttavia, rende questo il momento ideale per parlare di tutto ciò che ti infastidisce! Non essere timido nell’andare sul sentiero di guerra oggi. Se non lo fai, Cancro, sarai probabilmente il bersaglio di un attacco a sorpresa.

Leone

Non cadere nella tentazione di pensare male di tutti, poiché l’unica cosa che ti genera è un disagio permanente che non ti si addice. Abbandona i tuoi pregiudizi, lascia che tutto scorra e non cercare il lato peggiore degli altri. Nonostante ciò in cui credi, c’è molto di buono intorno a te. L’atmosfera in cui ti trovi oggi è la materia di cui sono fatti incontri memorabili. All’inizio sarai diffidente, forse anche un po’ ostile, verso chiunque osi intromettersi nella tua libertà. Poi all’improvviso ti renderai conto che questa persona è una persona speciale, intrigante e decisamente fuori dall’ordinario. Alla fine, Leo, ti renderai conto che le qualità che offre sono proprio quelle di cui hai più bisogno in questo momento.

Vergine

Inizi a vedere la luce in una questione familiare che ti ha tenuto molto legato e che ha rubato molto tempo personale. La verità è che la tua reazione è stata positiva, ma ora puoi allentare quella tensione. Rilassati e passa il testimone agli altri membri della famiglia. Più che mai, ti sentirai come se fosse ora di prendere in mano la situazione e costruire il tuo futuro professionale. Sei stufo di vivere di speranza e rimandare la tua felicità a domani. La tua determinazione sarà così forte che potresti persino sorprendere te stesso. Domani raffinerai il tuo approccio e lo renderai più concreto. Oggi è il primo giorno di una nuova vita per te, Vergine.

Bilancia

Ci sono davvero persone vicino a te che potrebbero metterti un sasso sulla strada perché ti metti in mezzo o le fai sembrare meno brillanti. È tempo di rendersi conto, di osservare tutto questo e di agire di conseguenza. Non lasciare che nessuno ti metta da parte, imporsi.

Scorpione

Prenderai l’iniziativa in una questione professionale importante, soprattutto se ci sono stati problemi in un’attività comune con partner o amici. Il tuo intervento non dovrebbe essere aggressivo, cerca l’accordo con empatia. A poco a poco le cose saranno a tuo favore.

Sagittario

Oggi finirai qualcosa che hai iniziato molto tempo fa, potrebbe essere correlato a questioni legali o documenti che gestisci da molto tempo. Completare quella fase è qualcosa che ti metterà di ottimo umore, festeggiarlo di notte o pianificare un piccolo viaggio per celebrarlo.

Capricorno

Non aspettarti che tutti siano d’accordo con te se non ce l’hai. Ascolta i consigli e pensa che forse il tuo look non ha del tutto successo in una questione domestica o familiare e che è ora di cambiare qualcosa. Essere testardi non significa essere in possesso della verità.

Acquario

Ciò che la realtà ti detterà oggi è una cosa e i tuoi desideri un’altra. Ma è arrivato il momento di accettarlo, almeno per ora, anche se sì, senza perdere di vista la strada per raggiungere gli obiettivi più desiderati. Parcheggia certe ambizioni, ma non dimenticare i tuoi sogni.

Pesci

Riorganizzi una questione professionale che stava sfuggendo di mano. Una chiamata sarà molto importante, quindi devi mostrare il tuo lato più carismatico, amichevole e affascinante. Saprai come farlo e finirai per trionfare. C’è un futuro pieno di sorprese positive.