l’oroscopo-di-branko-oggi-6-maggio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei meno ottimista del solito, il futuro ti fa paura. Tendi sempre a concentrarti sul presente, ma ora devi lasciarti un po’ andare: vedrai che tutto andrà bene, devi solo rischiare un po’ di più!

Oroscopo Branko Toro: Sei molto curioso, non riesci mai a fermarti all’apparenza (e fai bene). Ma attenzione perché la curiosità si può trasformare in un’ossessione: cerca di non cadere nel tranello!

Oroscopo Branko Gemelli: Stai guardando al futuro con positività, ma devi anche pensare al presente: devi viverti il momento, non puoi sempre stare con la testa tra le nuvole!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Buone notizie perché le idee non ti mancano e presto ti si presenterà un’occasione da cogliere al volo. Buttati a capofitto, lasciati andare: solo così non te ne pentirai!

Oroscopo Branko Leone: Oggi sei un po’ in ansia, non riesci ad avere una stabilità, un equilibrio e i cambiamenti ti spaventano. Che ne dici di andare oltre?

Oroscopo Branko Vergine: Fai fatica ad accettare il cambiamento perché per te l’equilibrio è tutto. A volte, però, bisogna anche osare per migliorare le cose!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Devi cambiare qualcosa nella tua vita, ma stai facendo resistenza. Forse, però, è meglio guardare tutto da un altro punto di vista: forza!

Oroscopo Branko Scorpione: Sai bene cosa fare, hai le idee chiare su quello che provi, ma hai un po’ di difficoltà a trasformare i tuoi sentimenti in fatti concreti. Che ne dici di seguire l’istinto? E il cuore?

Oroscopo Branko Sagittario: Cerca di fare ordine nella tua vita, nei tuoi pensieri e, soprattutto, nel tuo cuore. C’è qualcosa che ti turba, ma devi capire cosa prima di agire!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Attorno a te il clima è un po’ teso, ma tu sei una persona positiva, genuina e non riesce a comprendere tutto. Cerca di immedesimarti in loro, in quello che provano.

Oroscopo Branko Acquario: Vorresti sfogarti, lasciarti andare, ma non sai bene con chi: fai difficoltà a trovare il confidente giusto perché non ti fidi di tutti. E a volte, però, sbagli!

Oroscopo Branko Pesci: Hai le idee chiare, sai bene i tuoi obiettivi, ma stai facendo fatica a raggiungerli. Cerca di concentrarti di più, di pianificare il lavoro nei minimi dettagli. E le soddisfazioni non mancheranno!