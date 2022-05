l’oroscopo-di-branko-oggi-9-maggio-2022,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Branko Ariete: Questa non è certo la giornata giusta per rompere con le regole. Anzi: ti sei sentito messo da parte, ma non hai neppure il tempo per pensare alla delusione. Il motivo? Dovrai rimediare a degli errori. E farlo subito!

Oroscopo Branko Toro: Oggi l’energia non ti manca e sei in grado di portare a termine un bel progetto, ma devi cercare di mantenere la calma. Perché la fretta non è mai la giusta alleata!

Oroscopo Branko Gemelli: Buone notizie perché stai guardando al futuro e lo stai facendo con energia e ottimismo, senza dimenticare la realtà. Cerca, però, di non essere troppo sicuro e arrogante!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi non sarà così facile lavorare in gruppo, soprattutto perché tu sei un po’ fuori dall’ordinario, originale e creativo. Cerca di mantenere la calma, tempo al tempo e tutto si risolverà. Anche le incomprensioni!

Oroscopo Branko Leone: Lasciati andare alle belle emozioni, ma attenzione alle polemiche che potrebbero incrinare un rapporto. Sei testardo, ma occhio perché oggi questo potrebbe ritorcerti contro!

Oroscopo Branko Vergine: Senti la necessità di semplicità, ma qualcuno sta portando nella tua vita confusione. In realtà, tu sai bene cosa provi, ma oggi i tuoi sentimenti potrebbero essere fraintesi: quindi, sii cauto!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Buone notizie perché oggi sei molto ottimista, ma anche un po’ distratto. Forse è il caso di ritrovare la volontà perché devi superare degli ostacoli, ma senza perdere la calma e il buonsenso!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei sensuale, romantico e hai voglia di lasciarti andare a discorsi intimi e privati. Occhio, però, a chi confidi le tue sensazioni: non tutti sono in grado di capirti!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi hai bisogno di circondarti dei tuoi cari, senti la necessità di percepire tutto il loro amore. Ma al contempo, hai voglia di libertà e di vivere senza restrizioni. Sarà possibile?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi ti senti un po’ lontano dalla realtà, stai viaggiando troppo con la fantasia, ma forse è il caso di ritornare con i piedi per terra. Perché va bene sognare, ma la vita è reale e va affrontata!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi devi cercare di portare a termine un progetto, che in realtà hai iniziato da tempo. Devi chiudere con il passato e andare avanti: forza, è il tuo momento!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi capirai l’importanza di un’amicizia, davvero preziosa nella tua vita. Sei più dolce e romantico del solito e hai voglia di lasciarti andare, di esprimere in totale libertà, senza restrizioni e paure, quello che provi!