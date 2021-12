L’Oroscopo di Capodanno: Ecco le coppie che faranno scintille e avranno una notte di passione e chi andrà in bianco

La festa di Capodanno si avvicina e in vista di questo evento tutti sono impazienti di conoscere cosa accadrà e quali sono le migliori affinità a cui si andrà incontro. Scopriamo insieme le coppie zodiacali di Capodanno e tutte le loro qualità in vista del nuovo anno. Ogni segno zodiacale vanta delle caratteristiche ma cela anche dei difetti che in alcuni casi possono manifestarsi nella normale routine quotidiana. Questo permette di ritrovare determinate affinità ed essere complici con la persona amata mentre in altre circostanze difficilmente si potrà andare d’accordo. Ogni segno potrà trascorrere la festività in base alle proprie qualità e ai desideri ma il futuro non riserva le stesse cose per tutti!

Alcuni potranno vivere esperienze mozzafiato e movimentate, altri invece saranno pronti a lasciarsi alle spalle il vecchio anno e intraprendere un nuovo percorso di vita. Ad esempio i nati sotto il segno della Bilancia e del Cancro potranno trascorrere un Capodanno sereno e pieno di amore. Scopriamo cosa riserva il futuro alle coppie zodiacali di Capodanno.

Ariete

Il segno dell'Ariete potrà vivere delle nuove esperienze e sarà messo dinanzi a nuove sfide poiché i giorni finali del mese di dicembre potranno portare un po' di scompiglio nella routine quotidiana, tuttavia basterà poco per ritrovare le giuste energie ed essere più carichi di prima. Le coppie zodiacali di Capodanno lo trascorreranno all'insegna di tanta grinta e serenità.

Toro

Il Toro tende ad essere molto coraggioso e in vista del nuovo anno si lascerà alle spalle tutto lo stress accumulato negli ultimi mesi. Purtroppo non avrà molta fortuna in amore, soprattutto durante il periodo Natalizio quando le cose potrebbero non andare nel verso giusto. Con l'arrivo di Capodanno, i nati sotto il segno del Toro avranno modo di riflettere e prendere delle decisioni importanti lasciandosi alle spalle tutte gli aspetti negativi della propria vita. I problemi di coppia potranno dunque essere risolti in modo definitivo con l'arrivo del nuovo anno

Gemelli: coppie zodiacali di capodanno

I Gemelli amano socializzare e circondarsi di tante persone con le quali condividere le proprie idee ed opinioni. Attenzione però a non esagerare e a non lasciarsi scappare confidenze un po’ intime in quanto i pettegolezzi potrebbero giocare brutti scherzi. I nati sotto questo segno trascorreranno il Capodanno con le persone più care o gli amici più stretti all’insegna dell’allegria e del divertimento facendo però attenzione a non eccedere.

I single sotto il segno dei Gemelli non dovranno arrendersi: l'anno nuovo potrà portare delle importanti novità anche nella sfera sentimentale, pertanto le probabilità di conoscere gente interessante con cui condividere l'amore e la passione saranno dietro l'angolo. I più fortunati infatti troveranno l'anima gemella nel momento più inaspettato. Ma attenzione a non correre troppo: sarà necessario attendere del tempo prima di tuffarsi in modo definitivo in relazioni stabili. Le coppie inseparabili invece non rinunceranno al buon cibo e allo spumante.

Coppie zodiacali di capodanno: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro saranno travolti dalla passione e trascorreranno il Capodanno all'insegna dell'amore e dei sentimenti. Anche se gli ultimi mesi non erano stati dei migliori, il Cancro sarà pronto ad affrontare il nuovo anno con fiducia e coraggio sperando che tutto vada per il verso giusto. D'altronde è normale che dopo un anno pieno di momenti faticosi e stressanti ci si possa sentire privi di forze e un po' tristi. Ma basterà davvero poco per rialzarsi e ritrovare l'energia perduta poiché il 2021 sarà pieno di sorprese ed eventi positivi anche in amore. Ad ogni modo è bene sempre non demordere: in particolare i primi giorni del nuovo anno saranno molto significativi e simboleggeranno un vero e proprio momento di transizione. Questo aspetto sarà importante per raggiungere gli obiettivi di coppia che erano stati prefissati.

La coppia e il Leone

Il Leone sarà in grado di approcciarsi agli impegni e ad una nuova routine con determinazione. I più tenaci decideranno addirittura di dare una svolta al proprio look fino a migliorarsi del tutto per andare alla ricerca dell'anima gemella. Le coppie nate sotto il segno del Leone trascorreranno un Capodanno sereno all'insegna dello spasso e di tante risate e in alcuni casi si avrà a che fare anche con dei colpi di fulmine!

Vergine e la coppia

I primi giorni del nuovo anno sembreranno perfetti e tutto filerà nel verso giusto, tuttavia potrà capitare di avvertire stanchezza nel fine settimana. Le coppie sotto il segno della Vergine preferiranno trascorrere il Capodanno all'insegna del relax per scaricare tutte le tensioni accumulate, a tal proposito potrebbero insorgere alcuni piccoli battibecchi di coppia.

Bilancia e le coppie zodiacali di Capodanno

La Bilancia trascorrerà il Capodanno insieme all'anima gemella e si lascerà andare a momenti di pura passione. Inoltre le coppie approfitteranno dell'evento di Capodanno per prendersi una pausa dagli impegni e dedicarsi allo svago con l'obiettivo di ritrovare la giusta spensieratezza. Altre coppie invece potrebbero fare i conti con un momento di crisi ma basterà poco per ritrovare la passione!

Scorpione

Lo Scorpione affronterà con coraggio le nuove opportunità, tuttavia approfitterà della festività per prendersi un attimo di pausa. Le coppie con dei figli in particolare dovranno affrontare delle settimane un po' stressanti ma durante la prima fase del nuovo anno riusciranno a ripartire col piede giusto.

Sagittario: coppie zodiacali di capodanno

Le coppie nate sotto il segno del Sagittario si prenderanno un periodo di pausa e di riflessione e preferiranno dedicarsi ai propri hobby durante le ultime settimane dell'anno. Il Capodanno sarà comunque vissuto con la giusta serenità e sarà utile per ritrovare la sintonia con la persona amata.

Capricorno

La notte di Capodanno sarà per il Capricorno un modo per spassarsela e ritrovare la felicità. Di conseguenza tutte le angosce e i pensieri negativi verranno messi da parte e si affronterà l'inizio del nuovo anno con uno spirito positivo. Alcune coppie consolideranno il loro amore proprio a Capodanno quando probabilmente si verrà sorpresi da alcune importanti dichiarazioni!

Coppie zodiacali di capodanno: Acquario

L'Acquario tende ad essere un po' nostalgico e difficilmente dimenticherà gli eventi passati. Le coppie tuttavia affronteranno il Capodanno con gioia e soddisfazione con l'intento di investire le energie nel nuovo anno senza alcun ripensamento. Attenzione però alle personalità più scontrose che potrebbero rovinare l'evento o causare conflitti di coppia!

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci vivranno il Capodanno come un'esperienza unica in cui lasciarsi andare al puro divertimento ma approfitteranno dell'arrivo dell'anno nuovo per rimettersi in forma ed optare per un cambio di look più accattivante. Le coppie ritroveranno un ottimo equilibrio e sceglieranno di condividere insieme ogni hobby per raggiungere la giusta armonia.

L’articolo L’Oroscopo di Capodanno: Ecco le coppie che faranno scintille e avranno una notte di passione e chi andrà in bianco proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.